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Haberler Galeri Eşini fare zehriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol'da stüdyo karıştı: Yumruklar havada uçuştu

Eşini fare zehriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol'da stüdyo karıştı: Yumruklar havada uçuştu

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa da çok konuşulan Korkut ailesi damga vurdu. Selçuk Korkut, eşi Zeynep Nazan Korkut'un çiftinin yüzleşmesinde Zeynep Nazan Korkut'un itirafları şoke etmişti. Korkut kayınvalidesiyle birlikte kayınpederini zehirlediğini itiraf etmişti. Bugün ise Zeynep Nazan Korkut, Gökhan isimli bir kişiye kaçtığını ve onunla ilişkisine devam ettiğini söyleyince Selçuk Korkut, canlı yayında eşine saldırdı. O anlarda seyirciler ve Esra Erol büyük panik yaşarken kavgayı güvenlik ekipleri ayırdı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 20.01.2024 00:38 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 01:36
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Eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol’da stüdyo karıştı: Yumruklar havada uçuştu

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol’da stüdyo karıştı: Yumruklar havada uçuştu

Esra Erol, dün tüm stüdyoyu şoke eden bir olay ekrana gelmişti.

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Eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol’da stüdyo karıştı: Yumruklar havada uçuştu

Programa katılan Selçuk Korkut, eşi Zeynep Nazan Korkut'un evden kaçtığını ve eşini bulmak istediğini söyledi.

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Eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol’da stüdyo karıştı: Yumruklar havada uçuştu

Esra Erol ve ekibi Selçuk Korkut'a yardım etti ve kısa sürede Zeynep Nazan Korkut'a ulaştı.

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Eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol’da stüdyo karıştı: Yumruklar havada uçuştu

Ünlü sunucu Zeynep Nazan Korkut'u buldu ve canlı yayına çıkardı. Çiftin yüzleşmesi programa damga vurdu.