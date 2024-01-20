Eşini fare zehriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol'da stüdyo karıştı: Yumruklar havada uçuştu

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa da çok konuşulan Korkut ailesi damga vurdu. Selçuk Korkut, eşi Zeynep Nazan Korkut'un çiftinin yüzleşmesinde Zeynep Nazan Korkut'un itirafları şoke etmişti. Korkut kayınvalidesiyle birlikte kayınpederini zehirlediğini itiraf etmişti. Bugün ise Zeynep Nazan Korkut, Gökhan isimli bir kişiye kaçtığını ve onunla ilişkisine devam ettiğini söyleyince Selçuk Korkut, canlı yayında eşine saldırdı. O anlarda seyirciler ve Esra Erol büyük panik yaşarken kavgayı güvenlik ekipleri ayırdı. İşte o anlar...