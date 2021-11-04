Eşi tarafından fuhşa zorlanan Çilem Doğan hakkında yeni gelişme

Adana'da kendisine şiddet uygulayan ve fuhuş yapmaya zorlayan eşi 33 yaşındaki Hasan Karabulut'u tabancayla öldüren Çilem Doğan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kefaletle serbest bırakılan Çilem Doğan, yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylanmasının ardından yeniden cezaevine girecek.

Giriş Tarihi: 04.11.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 12:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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