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Eşi tarafından fuhşa zorlanan Çilem Doğan hakkında yeni gelişme

Adana'da kendisine şiddet uygulayan ve fuhuş yapmaya zorlayan eşi 33 yaşındaki Hasan Karabulut'u tabancayla öldüren Çilem Doğan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kefaletle serbest bırakılan Çilem Doğan, yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylanmasının ardından yeniden cezaevine girecek.

Giriş Tarihi: 04.11.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 12:42
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Eşi tarafından fuhşa zorlanan Çilem Doğan hakkında yeni gelişme

Ev kadını Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü.

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Eşi tarafından fuhşa zorlanan Çilem Doğan hakkında yeni gelişme

Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eşi tarafından fuhşa zorlanan Çilem Doğan hakkında yeni gelişme

Çilem Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu.

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Eşi tarafından fuhşa zorlanan Çilem Doğan hakkında yeni gelişme

Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi.

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Eşi tarafından fuhşa zorlanan Çilem Doğan hakkında yeni gelişme

5 yılın ardından bugün Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine girecek.