15 Haziran 2022, Çarşamba
Esenyurt’ta tüyler ürperten katliamda yeni gelişme! Kayınpederi ile kayınvalidesini parçalayıp dolapta saklamıştı
Kayınpederi ile kayınvalidesini katlettikten sonra cansız bedenlerini parçalara bölüp derin dondurucuda gizleyen 35 yaşındaki İran uyruklu cani Mohammad Khodarahmi ile maktullerin kızları olan iki zanlının yargılandığı davaya devam edildi. Davanın tek tutuklu zanlısı olan damat Mohammad Khodarahmi'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı Adli Tıp Kurumu tarafından araştırılacak.
Giriş Tarihi: 15.06.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 12:15
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