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Esenyurt’ta tüyler ürperten katliamda yeni gelişme! Kayınpederi ile kayınvalidesini parçalayıp dolapta saklamıştı

Kayınpederi ile kayınvalidesini katlettikten sonra cansız bedenlerini parçalara bölüp derin dondurucuda gizleyen 35 yaşındaki İran uyruklu cani Mohammad Khodarahmi ile maktullerin kızları olan iki zanlının yargılandığı davaya devam edildi. Davanın tek tutuklu zanlısı olan damat Mohammad Khodarahmi'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı Adli Tıp Kurumu tarafından araştırılacak.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 12:15
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Esenyurt’ta tüyler ürperten katliamda yeni gelişme! Kayınpederi ile kayınvalidesini parçalayıp dolapta saklamıştı

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 12 Mayıs 2020'de Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esenyurt’ta tüyler ürperten katliamda yeni gelişme! Kayınpederi ile kayınvalidesini parçalayıp dolapta saklamıştı

PARÇALARA AYIP BUZLUĞA KOYDU

Gelen ihbarda Mohammad Khodarahmi'nin 63 yaşındaki kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile 70 yaşındaki kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yi üç ay önce Esenyurt'ta kaldığı evde katlettiğini ve cesetleri parçalara ayırarak buzluğa koyduğunu beyan ettiği ifade edildi.

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Esenyurt’ta tüyler ürperten katliamda yeni gelişme! Kayınpederi ile kayınvalidesini parçalayıp dolapta saklamıştı

KOLİ BANDIYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Koli bandıyla bantlayıp boğarak öldürdüğünü, olayı iki hafta önce kafasında tasarladığını anlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İddianamede Mohammad Khodarahmi (35) hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamede ölenlerin kızları olan Shırın Galeh Bakhtıarı (40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın de (39) cinayette parmaklarının olduğu gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilmişti. Maktullerin kızlarının önceki celselerde tahliye edilmesiyle birlikte davanın tek tutuklusu damat oldu.

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Esenyurt’ta tüyler ürperten katliamda yeni gelişme! Kayınpederi ile kayınvalidesini parçalayıp dolapta saklamıştı

Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mohammad Khodarahmi Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktullerin kızları olan tutuksuz sanıklar Shırın Galeh Bakhtıarı ve sanık Shahrazad Galeh Baktıarı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

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Esenyurt’ta tüyler ürperten katliamda yeni gelişme! Kayınpederi ile kayınvalidesini parçalayıp dolapta saklamıştı

"SÖYLEYECEK BİR SÖZÜM YOK"

Kendisine söz hakkı verilen sanık Mohammad Khodarahmi, söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade etti.