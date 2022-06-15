Esenyurt’ta tüyler ürperten katliamda yeni gelişme! Kayınpederi ile kayınvalidesini parçalayıp dolapta saklamıştı

KOLİ BANDIYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Koli bandıyla bantlayıp boğarak öldürdüğünü, olayı iki hafta önce kafasında tasarladığını anlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İddianamede Mohammad Khodarahmi (35) hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamede ölenlerin kızları olan Shırın Galeh Bakhtıarı (40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın de (39) cinayette parmaklarının olduğu gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilmişti. Maktullerin kızlarının önceki celselerde tahliye edilmesiyle birlikte davanın tek tutuklusu damat oldu.