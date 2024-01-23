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Esenyurt'ta ortalığı kan gölüne çeviren cani! Yolda gördüğü 9 kişiyi rastgele bıçakladı! Bakın daha neler yapmış neler
Esenyurt'ta 26 yaşındaki Abdullah Ören sokak sokak gezerek 9 saat içerisinde biri kadın, biri yabancı uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aynı gün içinde gözaltına alınan Ören'in bıçakla saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken evlerin camlarına taş fırlattığı da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:00Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 15:01