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Esenyurt'ta ortalığı kan gölüne çeviren cani! Yolda gördüğü 9 kişiyi rastgele bıçakladı! Bakın daha neler yapmış neler

Esenyurt'ta 26 yaşındaki Abdullah Ören sokak sokak gezerek 9 saat içerisinde biri kadın, biri yabancı uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aynı gün içinde gözaltına alınan Ören'in bıçakla saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken evlerin camlarına taş fırlattığı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 15:01
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Esenyurt’ta ortalığı kan gölüne çeviren cani! Yolda gördüğü 9 kişiyi rastgele bıçakladı! Bakın daha neler yapmış neler

Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Abdullah Ören, 20 Ocak Cumartesi günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasını kullanılmaz hale getirdikten sonra kaçtı.

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Esenyurt’ta ortalığı kan gölüne çeviren cani! Yolda gördüğü 9 kişiyi rastgele bıçakladı! Bakın daha neler yapmış neler

Polisin aradığı Ören dün Esenyurt'ta ortaya çıktı. Abdullah Ören Esenyurt'ta sokak sokak gezerek hiç tanımadığı kişileri bıçaklamaya başladı.

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Esenyurt’ta ortalığı kan gölüne çeviren cani! Yolda gördüğü 9 kişiyi rastgele bıçakladı! Bakın daha neler yapmış neler

Ören Merkez, Süleymaniye, Bağlarçeşme ve İnönü Mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt'un farklı noktalarında kısa aralıklarla bıçaklı saldırılar gerçekleştirirken geçtiği bazı sokaklarda ise evlerin camlarına taş fırlattı.

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Esenyurt’ta ortalığı kan gölüne çeviren cani! Yolda gördüğü 9 kişiyi rastgele bıçakladı! Bakın daha neler yapmış neler

İlk saldırısını Süleymaniye Mahallesi'nde saat 09.15 sıralarında Çiğdem K.'ya gerçekleştiren Ören elindeki ekmek bıçağıyla akşam saatlerine kadar biri kadın, biri Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Bazı kişilerin ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

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Esenyurt’ta ortalığı kan gölüne çeviren cani! Yolda gördüğü 9 kişiyi rastgele bıçakladı! Bakın daha neler yapmış neler

Saldırıda, Çiğdem K., Yusuf Aykut A., Mehmet Ü., Ayhan P., Harun A., Rojhat S., Murat A., Muhammed T., Efe Can U., Yaser E. olmak üzere toplam 10 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.