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Esenyurt’ta mahalle muhtarı eski sevgilisinin kabusu oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde mahalle muhtarı sevgilisinden ayrılmak isteyen kadın, kabusu yaşadı. Erkek arkadaşı tarafından pek çok kez dövüldüğünü ve kendisine iftira atıldığını öne süren kadın, adli işlem başlattı. Evladının başına bir şey gelmesinden korktuğunu belirten kadın, "Dayanamıyorum artık yaşadıklarım son bulsun" ifadeleriyle yetkililerden yardım talebinde bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 14:57
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Esenyurt’ta mahalle muhtarı eski sevgilisinin kabusu oldu

İddialara göre, bu defa da İstanbul'un Esenyurt ilçesinde M.K. adlı kadın, eski sevgili dehşeti yaşadı.

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Esenyurt’ta mahalle muhtarı eski sevgilisinin kabusu oldu

HEM FİZİKSEL HEM DE PSİKOLOJİK ŞİDDET

Mahalle muhtarlığı yapan sevgilisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan M.K., aradan geçen yaklaşık 5 aylık sürede psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldı.

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Esenyurt’ta mahalle muhtarı eski sevgilisinin kabusu oldu

ADINA HESAPLAR AÇIP 'HAYAT KADINIYIM' DEDİ

Eski sevgilisinin, kendi adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığını ve bu hesaplarda kendini hayat kadını gibi tanıttığını belirten M.K., "Bir seferinde ise bu adam, oğlumun okuluna giderek benim hayat kadını olduğumu söyledi. Oğlumun okuldan atılması için müdüre baskı yaptı" dedi.

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Esenyurt’ta mahalle muhtarı eski sevgilisinin kabusu oldu

AYLARCA BİTMEYEN ŞİDDET

Tehdit ve iftiralarının dışında ayrıca eski sevgilisi tarafından muhtarlık ofisinde dahi darp edildiğini iddia eden kadın, o anlarda ne yapacağını bilemeyerek sadece fotoğraf çektiğini söyledi.

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Esenyurt’ta mahalle muhtarı eski sevgilisinin kabusu oldu

Yaşadıkları ile ilgili olarak yakın zamanda adli işlem başlatan M.K, şiddet ve iftiraların bir an önce son bulmasını istersen, eski sevgilisinin ise kendisine ve ailesine zarar vermemesi için koruma talep etti.