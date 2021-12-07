Esenyurt’ta mahalle muhtarı eski sevgilisinin kabusu oldu

ADINA HESAPLAR AÇIP 'HAYAT KADINIYIM' DEDİ

Eski sevgilisinin, kendi adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığını ve bu hesaplarda kendini hayat kadını gibi tanıttığını belirten M.K., "Bir seferinde ise bu adam, oğlumun okuluna giderek benim hayat kadını olduğumu söyledi. Oğlumun okuldan atılması için müdüre baskı yaptı" dedi.