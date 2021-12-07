07 Aralık 2021, Salı
Esenyurt’ta mahalle muhtarı eski sevgilisinin kabusu oldu
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde mahalle muhtarı sevgilisinden ayrılmak isteyen kadın, kabusu yaşadı. Erkek arkadaşı tarafından pek çok kez dövüldüğünü ve kendisine iftira atıldığını öne süren kadın, adli işlem başlattı. Evladının başına bir şey gelmesinden korktuğunu belirten kadın, "Dayanamıyorum artık yaşadıklarım son bulsun" ifadeleriyle yetkililerden yardım talebinde bulundu.
Giriş Tarihi: 07.12.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 14:57
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