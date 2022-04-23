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Esenyurt’ta çıplak dolaşan adam ortalığı karıştırdı! Bölge sakinleri şoke oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir adam, gündüz vakti caddede belden aşağısı çıplak bir halde dolaşarak yoldaki sürücülere el salladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri kimliği belirsiz kişiyi güçlükle gözaltına alırken, görenleri hayrete düşüren olay, etraftaki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2022 20:25
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Esenyurt’ta çıplak dolaşan adam ortalığı karıştırdı! Bölge sakinleri şoke oldu

Olay, geçen gün gündüz saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı.

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Esenyurt’ta çıplak dolaşan adam ortalığı karıştırdı! Bölge sakinleri şoke oldu

Caddede belden aşağısı çıplak halde dolaşan adamın yoldan geçen araçlara ve yayalara el salladığı görülürken adamı gören bölge sakinleri büyük bir şok yaşadı.

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Esenyurt’ta çıplak dolaşan adam ortalığı karıştırdı! Bölge sakinleri şoke oldu

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı güçlükle gözaltına aldı.

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Esenyurt’ta çıplak dolaşan adam ortalığı karıştırdı! Bölge sakinleri şoke oldu

O ANLAR KAMERADA

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi

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Esenyurt’ta çıplak dolaşan adam ortalığı karıştırdı! Bölge sakinleri şoke oldu

Görüntülerde şahsın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürüyerek etrafa el salladığı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görüldü.