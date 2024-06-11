11 Haziran 2024, Salı
Esenler'de pitbull dehşeti! Bu kaçıncı? Zavallı kedi dişlerinde acı acı can cekişti
Esenler'de tehlikeli ırk olarak bilinen pitbull cinsi bir köpek, ağızlığı olmadan sahibi tarafından dolaştırılırken, büyük bir vicdansızlığa neden oldu. Parktaki kediye saldıran saldırgan köpek, zavallı hayvanı parçalarcasına dişlerini geçirdi. Köpeğini ağızlık olmadan gezdiren sahibinin ise yaşanan vahşet karşısında çaresiz kalması da kameralara böyle yansıdı.
Giriş Tarihi: 11.06.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 13:55
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