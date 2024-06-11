11 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Esenler'de pitbull dehşeti! Bu kaçıncı? Zavallı kedi dişlerinde acı acı can cekişti

Esenler'de tehlikeli ırk olarak bilinen pitbull cinsi bir köpek, ağızlığı olmadan sahibi tarafından dolaştırılırken, büyük bir vicdansızlığa neden oldu. Parktaki kediye saldıran saldırgan köpek, zavallı hayvanı parçalarcasına dişlerini geçirdi. Köpeğini ağızlık olmadan gezdiren sahibinin ise yaşanan vahşet karşısında çaresiz kalması da kameralara böyle yansıdı.

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 13:55
  • 1
  • 9
Esenler’de pitbull dehşeti! Bu kaçıncı? Zavallı kedi dişlerinde acı acı can cekişti

Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Çocukların gözleri önünde meydana gelen dehşete düşüren olayda pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı.

  • 2
  • 9
Esenler’de pitbull dehşeti! Bu kaçıncı? Zavallı kedi dişlerinde acı acı can cekişti

Çevredekiler köpeğe engel olmaya çalışsa da kedi feci şekilde can verdi. Aynı köpeğin, başka bir kediye saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

  • 3
  • 9
Esenler’de pitbull dehşeti! Bu kaçıncı? Zavallı kedi dişlerinde acı acı can cekişti

Olay Esenler Yavuz Sultan Selim Parkı'nda dün meydana geldi. İddiaya göre, ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Pitbull kediye ağzına aldı, çevredekiler ve köpeğin sahibi kediyi kurtarmaya çalıştı.

  • 4
  • 9
Esenler’de pitbull dehşeti! Bu kaçıncı? Zavallı kedi dişlerinde acı acı can cekişti

Bir kişi sopa ile köpeğin kafasına vurdu. Ancak çabalar sonuç vermedi. Bir süre sonra pitbull cinsi köpek kediyi bıraktı ancak bu kez de sahibini ısırmaya çalıştı. Kedinin feci şekilde öldüğü belirlendi. Olayın ardından köpek ve sahibi oradan ayrıldı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

  • 5
  • 9
Esenler’de pitbull dehşeti! Bu kaçıncı? Zavallı kedi dişlerinde acı acı can cekişti

AYNI KÖPEĞİN BAŞKA BİR KEDİYE SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan aynı köpeğin yine parkta bir başka kediye saldırdığı ortaya çıktı. Parkta ağızlıksız dolaştırılan pitbull yanından geçen bir kediye saldırdı. Sahibi bir süre bekledikten sonra köpeğe müdahale etti. Kurtulan kedi ağacın dibinde uzun süre kıvranırken, köpek ve sahibi oradan uzaklaştı.