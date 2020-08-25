Erzurum'dan Guinness Rekorlar Kitabına aday! Yaşını duyan hayrete düşüyor

İş yerine gelen müşterilerin piranaya büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Elmalı, bakımının kolay olduğunu başka bir balık türünün yanında yaşamadığını kaydetti. 'Dadaş Pirana'nın Türkiye'nin en yaşlı balığı olduğunu vurgulayan Elmalı, "İnşallah ömrü daha uzun olur. Şu anda 33 yaşında. Dünyada ve Türkiye'de yapı olarak belki daha büyükleri vardır ama bundan yaşlısı yok diye tahmin ediyorum. Onun için dünyanın en yaşlı piranası ünvanı alması için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracağım. Dadaş Pirana yaşından dolayı Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek" diye konuştu.

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