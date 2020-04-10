Erzurum'da vaşak operasyonu! 19 tavuğu telef etti

Munine Vural, "Sabah ahırın kapısını açtım tavuklarımın birkaçını yerde yatarken gördüm. Sonra arkaya doğru baktığımda önce aslan sandım meğerse vaşakmış korkup dışarı kaçtım. Telefon açtım yeğenlerime onlar geldiler. Ben dul bir bayanım tavuklarımın zararını kim karşılayacak" dedi.