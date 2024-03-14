Erzurum'da vahşet! Eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberine göre Erzurum'da bir lise öğretmeni evde tartıştığı eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü. Zülküf B. aracıyla şehir dışına kaçmak isterken polis tarafından Çat ilçesi yönüne giderken yakalandı.
ahaber.com.tr
DHA
Giriş Tarihi: 14.03.2024
06:11 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
09:33
Erzurum'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), kıskançlık nedeniyle tartıştığı ebe hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü (20) bıçak darbeleriyle öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı Böçkün, polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 00.20 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi 5'inci katta meydana geldi. Zülküf Böçkün, ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri yatmak için odalarına gittikten sonra kendi yatak odasında aldattığından şüphelendiğini söylediği ebe-hemşire eşi Kadriye Böçkün ile tartışmaya başladı.
Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen Böçkün de tartışmaya dahil oldu.
Yaşanan gerginlik sırasında Zülküf Böçkün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve kızına saldırdı. Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine evde misafir olarak bulunan Zülküf Böçkün'ün kız kardeşleri odaya koştu.
TEKRAR MUTFAKTAN BIÇAK ALIP SALDIRDI
Müdahale eden kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün'ün elinden bıçağı aldı. Ancak tekrar mutfağa koşan öfkeli koca, aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti.