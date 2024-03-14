Erzurum’da vahşet! Eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü

TEKRAR MUTFAKTAN BIÇAK ALIP SALDIRDI

Müdahale eden kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün'ün elinden bıçağı aldı. Ancak tekrar mutfağa koşan öfkeli koca, aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti.