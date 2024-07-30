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Erzurum'da dehşet veren kaza! Ambulans ve ticari araç çarpıştı! Ortalık kan gölü

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kırsal Çamlıbel Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si sağlık çalışanı 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 30.07.2024 08:49 Güncelleme: 30.07.2024 09:13
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Erzurum’da dehşet veren kaza! Ambulans ve ticari araç çarpıştı! Ortalık kan gölü

Kaza, saat 06.00 sıralarında Oltu ilçesi Çamlıbel mahallesi yakınlarında meydana geldi.

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Erzurum’da dehşet veren kaza! Ambulans ve ticari araç çarpıştı! Ortalık kan gölü

Saat 02.00'de Oltu'dan Erzurum'a hasta götürdükten sonra geri dönen Fatih Karadeniz (39) yönetimindeki ambulans ile Feyzullah İyisoy'un (75) kullandığı 16 Z 2975 plakalı hafif ticari araç Çamlıbel Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

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Erzurum’da dehşet veren kaza! Ambulans ve ticari araç çarpıştı! Ortalık kan gölü

Kazada ambulans sürücüsü Fatih Karadeniz ile hemşire Asiye Kaya (39), hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah İyisoy ile Nacihan İyisoy (70) olay yerinde hayatını kaybetti.

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Erzurum’da dehşet veren kaza! Ambulans ve ticari araç çarpıştı! Ortalık kan gölü

Ambulansta görevli ikinci hemşire Netice Altınok (39) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık ekibi ile itfaiye görevlisi sevk edildi.

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Erzurum’da dehşet veren kaza! Ambulans ve ticari araç çarpıştı! Ortalık kan gölü

Ağır yaralı olduğu belirlenen hemşire Netice Altınok, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Erzurum'a sevkedildi.