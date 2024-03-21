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Ersen Martin İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Cenaze törenine spor dünyasından birçok isim katılım gösterdi.

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 21.03.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 18:44
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Ersen Martin İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020 yılında Aort damarı yırtılan Ersen Martin, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 10 Mart Pazar günü entübe edildi.

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Ersen Martin İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı devam eden 44 yaşındaki eski milli futbolcu, 19 Mart Salı günü hayatını kaybetti.

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Ersen Martin İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Spor camiasını ve sevenlerini yasa boğan Martin'in cenazesi Bornova Yeşilova Mahallesindeki Halife Ömer Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Ersen Martin İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Martin'in ailesi ve akrabalarının yanı sıra teknik adamlar Feyyaz Uçar, Servet Çetin, Hüseyin Eroğlu, Erkan Sözeri, Rıza Çalımbay, Tamer Tuna ve Martin'in arkadaşları katıldı. Ersen Martin'in cenazesi Işıkkent Mezarlığına defnedildi.

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Ersen Martin İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

RIZA ÇALIMBAY: KARAKTERİ DÖRT DÖRTLÜKTÜ

Ersen Martin ile Denizlispor'da birlikte çalışan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, çok önemli bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.