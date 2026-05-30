Erken çıkanlar da kurtulamadı! TEM ve D-100'de dönüş çilesi
Memleket ve tatil beldelerinden evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tampon tampona ilerliyor. Erken saatlerde kaydedilen görüntüler yoğunluğun boyutunu gözler önüne serdi.
BOLU GEÇİŞİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI
TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde sabahın erken saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiği zaman zaman durma noktasına geldiği Bolu geçişinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Pazar günü sona erecek olan 9 günlük bayram tatilinin 8'nci, bayramın ise 4'üncü gününde dönüş için yola koyulan sürücüler, Bolu geçişinde yoğunluğunu sürdürüyor.
Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru araç trafiği sabah saatlerinde yer yer durma noktasına geldi.
AĞIR VASITALARA GEÇİŞ YOK
Öte yandan, dönüş yolculuğunda yaşanabilecek olumsuzlukların ve trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi amacıyla Bolu Valiliği tarafından yeni bir tedbir kararı alındı.