Erken çıkanlar da kurtulamadı! TEM ve D-100'de dönüş çilesi

Alınan karara göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre; Bu kapsamda bugün saat 13.00'den itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyecek. TATİLCİLERİN DÖNÜŞÜ KOCAELİ GEÇİŞİNİ HAREKETLENDİRDİ

TATİLCİLERİN DÖNÜŞÜ KOCAELİ GEÇİŞİNİ HAREKETLENDİRDİ Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğunu artırdı. TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul yönünde akıcı yoğunluk oluşurken, trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren tatilcilerin dün başlayan dönüş yolculuğu bugün de devam ediyor. Pazartesi günü mesaiye başlayacak olan çok sayıda vatandaş, yola çıkmaya başladı.

Bu durum Türkiye'nin en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kocaeli geçişinde trafik hareketliliğini artırdı. TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan vatandaşlar İstanbul istikametine doğru akıcı yoğunluk oluşturdu.