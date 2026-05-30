Erken çıkanlar da kurtulamadı! TEM ve D-100'de dönüş çilesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Memleket ve tatil beldelerinden evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tampon tampona ilerliyor. Erken saatlerde kaydedilen görüntüler yoğunluğun boyutunu gözler önüne serdi.

BOLU GEÇİŞİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde sabahın erken saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiği zaman zaman durma noktasına geldiği Bolu geçişinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Pazar günü sona erecek olan 9 günlük bayram tatilinin 8'nci, bayramın ise 4'üncü gününde dönüş için yola koyulan sürücüler, Bolu geçişinde yoğunluğunu sürdürüyor.

Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru araç trafiği sabah saatlerinde yer yer durma noktasına geldi.

Tatilcilerin dönüş yolunda kullandığı güzergahlardan olan Köroğlu Rampaları mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, yavaş ilerleyen trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.
AĞIR VASITALARA GEÇİŞ YOK

Öte yandan, dönüş yolculuğunda yaşanabilecek olumsuzlukların ve trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi amacıyla Bolu Valiliği tarafından yeni bir tedbir kararı alındı.

Alınan karara göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre; Bu kapsamda bugün saat 13.00'den itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyecek.

TATİLCİLERİN DÖNÜŞÜ KOCAELİ GEÇİŞİNİ HAREKETLENDİRDİ

Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğunu artırdı. TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul yönünde akıcı yoğunluk oluşurken, trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren tatilcilerin dün başlayan dönüş yolculuğu bugün de devam ediyor. Pazartesi günü mesaiye başlayacak olan çok sayıda vatandaş, yola çıkmaya başladı.

Bu durum Türkiye'nin en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kocaeli geçişinde trafik hareketliliğini artırdı. TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan vatandaşlar İstanbul istikametine doğru akıcı yoğunluk oluşturdu.
Trafik ekipleri de otoyol güzergahlarında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler sürücülere hız limitlerine uyulması ve takip mesafesinin korunması konusunda uyarılarda bulundu.
