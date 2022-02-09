09 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ergene Nehri'nin debisi 20 kat arttı: Turuncu alarm verildi! Tarım alanları sular altında kaldı

Ergene Nehri'nin debisi 20 kat arttı: Turuncu alarm verildi! Tarım alanları sular altında kaldı

Ergene Nehri'nin debisinin 20 kat artmasıyla Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki panayır alanı ve tarım alanları sular altında kaldı. Öte yandan nehir sularının yükselmesi sebebiyle Lüleburgaz ilçesinin Eskibedir ile Ovacık köyü arası ulaşıma kapandı. Bölge dronla havadan böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 09.02.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 15:27
  • 1
  • 29
Ergene Nehri’nin debisi 20 kat arttı: Turuncu alarm verildi! Tarım alanları sular altında kaldı

Son sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlaması Ergene Nehri'nin de debisinin artmasına neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 29
Ergene Nehri’nin debisi 20 kat arttı: Turuncu alarm verildi! Tarım alanları sular altında kaldı

Bir hafta öncesine kadar debisi 5-10 metreküp arasında değişen Ergene Nehri'nin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesiminde debi 20 kat artarak 225 metreküpe ulaştı.

  • 3
  • 29
Ergene Nehri’nin debisi 20 kat arttı: Turuncu alarm verildi! Tarım alanları sular altında kaldı

En son 241 metreküp debiye erişen Ergene Nehri'nde turuncu alarm verilirken, oluşan taşkınlarla Pehlivanköy ilçesinde bulunan panayır alanı ve tarım alanları sularla kaplandı.

  • 4
  • 29
Ergene Nehri’nin debisi 20 kat arttı: Turuncu alarm verildi! Tarım alanları sular altında kaldı

Sularla kaplanan tarım arazileri dronla da havadan görüntülendi.

  • 5
  • 29
Ergene Nehri’nin debisi 20 kat arttı: Turuncu alarm verildi! Tarım alanları sular altında kaldı

Öte yandan nehir sularının yükselmesi sebebiyle Lüleburgaz ilçesinin Eskibedir ile Ovacık köyü arası ulaşıma kapandı.