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Ergene Nehri'nin debisi 20 kat arttı: Turuncu alarm verildi! Tarım alanları sular altında kaldı
Ergene Nehri'nin debisinin 20 kat artmasıyla Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki panayır alanı ve tarım alanları sular altında kaldı. Öte yandan nehir sularının yükselmesi sebebiyle Lüleburgaz ilçesinin Eskibedir ile Ovacık köyü arası ulaşıma kapandı. Bölge dronla havadan böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 09.02.2022 15:26Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 15:27