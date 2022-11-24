Erdal Sakız cinayetinde şok gelişme! Müge Anlı yayınında gözaltına alındı

Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.