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Haberler Galeri Erdal Sakız cinayetinde şok gelişme! Müge Anlı yayınında gözaltına alındı

Erdal Sakız cinayetinde şok gelişme! Müge Anlı yayınında gözaltına alındı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Erdal Sakız'dan acı haber gelmiş, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Aracının içerisinde silahla vurulmuş halde bulunan Erdal Sakız'ın cinayetindeki sır perdesi aralanmaya başlandı. Müge Anlı yayınında ortaya çıkan gerçekler ekipleri harekete geçirdi. Şüphelerin odağındaki isim stüdyoda gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:37
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Erdal Sakız cinayetinde şok gelişme! Müge Anlı yayınında gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Erdal Sakız, aracıyla evinden ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı.

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Erdal Sakız cinayetinde şok gelişme! Müge Anlı yayınında gözaltına alındı

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Erdal Sakız'ın birlikte yaşadığı sevgilisi ve boşanma aşamasındaki eşi bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

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Erdal Sakız cinayetinde şok gelişme! Müge Anlı yayınında gözaltına alındı

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama çalışmalarında 10 gündür her yerde aranan Erdal Sakız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Erdal Sakız cinayetinde şok gelişme! Müge Anlı yayınında gözaltına alındı

Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

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Erdal Sakız cinayetinde şok gelişme! Müge Anlı yayınında gözaltına alındı

Erdal Sakız'ın cesedi otopsi işlemleri sonrası bugün Kurudere Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.