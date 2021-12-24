Erciyes’te kayak sezonu açıldı! Kış tatilcileri akın etti

"HEM DE YURT DIŞINDAN MİSAFİR AĞIRLAMAYA BAŞLADIK"

Özellikle büyükşehirlerden ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlamaya başladıklarını kaydeden Cıngı, "Çok şükür sezon açılır açılmaz aralık ortasından itibaren de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden hem de yurt dışından misafir ağırlamaya başladık. Sanki ocak, şubat ayı gibi bir yoğunluk oluştu Erciyes'te. Otellerimiz rezervasyonlarını alıyorlar. Yılbaşında da yoğun bir talep yaşayacağımız şimdiden belli oluyor. Bunun yanı sıra çeşitli aktiviteler, halk konserleri ve farklı özel aktiviteler var. Bütün bunlar artık Erciyes'e yerli ve yabancı misafir gelişini hızlandıran unsurlar olarak göze çarpmakta. Bugün itibariyle de gece kayağını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.