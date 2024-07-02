Epstein davasında kan donduran ifadeler! İşkenceye maruz kalanlar anlattı

SAVCILAR EPSTEIN'IN TECAVÜZLERİNİ ÖRTBAS ETTİ

Pazartesi günü yayımlanan tutanaklara göre, Florida savcıları, uzun süredir çok hafif olduğu ve on yıl önce onu hapse atmanın kaçırılmış bir fırsat olduğu eleştirilen bir anlaşmayı imzalamalarından iki yıl önce merhum milyoner ve finansçı Jeffrey Epstein'ın genç kızlara cinsel saldırıda bulunduğunu biliyorlardı.

2006'daki büyük jüri soruşturması, Epstein'ın gençlere yönelik tecavüz ve seks ticareti suçunu soruşturmak için kolluk kuvvetleri tarafından son yirmi yılda yapılan ilk soruşturmaydı. Ayrıca, zengin ve güçlü kişilerle olan bağlarının, on yıldan fazla bir süre boyunca hapis cezasından veya ciddi bir hapis cezasından kurtulmasını nasıl sağladığını da ortaya koydu.