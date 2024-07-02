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Epstein davasında kan donduran ifadeler! İşkenceye maruz kalanlar anlattı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalar kamuoyuna duyuruldu. Florida'da bir yargıç 2006 yılında görülen davaya ilişkin ifadelerin yayımlanmasını emrederken Epstein dehşeti tüm çıplaklığı ile gözler önüne serildi. 200 sayfalık tecavüz belgesinde Epstein mağduru genç kızların ifadeleri kan dondurdu. Ayrıca ABD'li savcıların ise Epstein'in suçlarını iki yıl boyunca örtbas ettiği ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 16:38 Güncelleme: 02.07.2024 16:39
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Epstein davasında kan donduran ifadeler! İşkenceye maruz kalanlar anlattı
Fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamaları ile gündemi sarsan Jeffrey Epstein dosyası gündeme yeniden damga vurdu. Florida'da bir yargıç, 2006 yılında pedofili Jeffrey Epstein'ın yargılanmasıyla sonuçlanan davaya ilişkin çarpıcı ifadelerin yayımlanmasını emretti.
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Epstein davasında kan donduran ifadeler! İşkenceye maruz kalanlar anlattı

SAVCILAR EPSTEIN'IN TECAVÜZLERİNİ ÖRTBAS ETTİ

Pazartesi günü yayımlanan tutanaklara göre, Florida savcıları, uzun süredir çok hafif olduğu ve on yıl önce onu hapse atmanın kaçırılmış bir fırsat olduğu eleştirilen bir anlaşmayı imzalamalarından iki yıl önce merhum milyoner ve finansçı Jeffrey Epstein'ın genç kızlara cinsel saldırıda bulunduğunu biliyorlardı.

2006'daki büyük jüri soruşturması, Epstein'ın gençlere yönelik tecavüz ve seks ticareti suçunu soruşturmak için kolluk kuvvetleri tarafından son yirmi yılda yapılan ilk soruşturmaydı. Ayrıca, zengin ve güçlü kişilerle olan bağlarının, on yıldan fazla bir süre boyunca hapis cezasından veya ciddi bir hapis cezasından kurtulmasını nasıl sağladığını da ortaya koydu.

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Epstein davasında kan donduran ifadeler! İşkenceye maruz kalanlar anlattı

BÖYLE BİR BELGE İLK KEZ YAYIMLANDI

Devre Yargıcı Luis Delgado'nun Pazartesi günü yaklaşık 150 sayfalık bir belgeyi yayınlaması sürpriz oldu, Vali Ron DeSantis Şubat ayında Delgado'nun belgeleri herhangi bir zamanda yayımlanmasına izin veren bir yasa tasarısını imzalamıştı. Florida büyük jüri tutanakları genellikle sonsuza dek gizli tutulur ancak yasa tasarısı Epstein'ınki gibi davalar için bir muafiyet oluşturdu.

Soruşturmalar, Epstein'ın eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew ile yakın bağlarının yanı sıra, eski Başkan Donald Trump ve daha pek çok ünlü isim ile ilişkilerini ortaya çıkarmıştı.

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Epstein davasında kan donduran ifadeler! İşkenceye maruz kalanlar anlattı

EPSTEIN İFADELERİ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Jeffrey Epstein'ın 2006'daki soruşturmasından yeni yayımlanan 200 sayfalık belgeler Epstein dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Florida Valisi Ron DeSantis'in belgelerin kamuoyuna açıklanmasına izin veren yasayı imzalamasının ardından yayımlanan tutanaklar, Epstein'ın reşit olmayan bir kıza tecavüz ettiğini ve ardından özür olarak ona bin dolar teklif ettiğini ortaya çıkardı.

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Epstein davasında kan donduran ifadeler! İşkenceye maruz kalanlar anlattı
Epstein'in tuzağına düştüğünde sadece 14 yaşında olan kız, Epstein'ın Florida'nın Palm Beach kentindeki malikanesinin masaj odasında kendisini bir seks oyuncağı ile tatmin ettiğini belirtti. Haziran 2006'da büyük jüri önünde ifade veren iki kurbandan biri olan ve kız 18 yaşına girmeden bir gün önce Epstein ile cinsel ilişkiye girdiğini ve Epstein'ın onu bir daha hiç aramadığını söyledi.