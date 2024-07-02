02 Temmuz 2024, Salı
Epstein davasında kan donduran ifadeler! İşkenceye maruz kalanlar anlattı
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalar kamuoyuna duyuruldu. Florida'da bir yargıç 2006 yılında görülen davaya ilişkin ifadelerin yayımlanmasını emrederken Epstein dehşeti tüm çıplaklığı ile gözler önüne serildi. 200 sayfalık tecavüz belgesinde Epstein mağduru genç kızların ifadeleri kan dondurdu. Ayrıca ABD'li savcıların ise Epstein'in suçlarını iki yıl boyunca örtbas ettiği ortaya çıktı.
Giriş: 02.07.2024 16:38 Güncelleme: 02.07.2024 16:39
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