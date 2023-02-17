Enkazdan çıkan Döne Balcı'nın anlattıkları tüyleri diken diken etti: Bir şehit geldi zemzem verdi 'sizi bir saat sonra kurtaracaklar' dedi...
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası
enkaz altından kurtarılan yaralıların tedavileri Türkiye'nin farklı illerindeki hastanelerde devam ederken, Manisa Şehir Hastanesinde depremzedelerin anlattıkları tüyleri diken diken etti.
Giriş Tarihi: 17.02.2023
14:59
Asrın felaketinden enkaz atından çıkarılarak kurtarılan depremzedeler yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Hayatlarında görmedikleri bir kabusu yaşadıklarını ve enkaz altında kaldıkları süre zarfında sürekli dua ettiklerini belirten depremzedelerden Döne Balcı isimli kadın enkaz altındayken bir şehidin kendisine zemzem suyu getirdiğini ve kızının başındaki kanamayı durdurarak bir saat sonra akrabalarının kendilerini kurtaracaklarını ve kurtarılmasının da aynı şekilde gerçekleştiğini söyledi. Enkazdan çıkarıldıktan 6 gün sonra Manisa Şehir Hastanesinde yeniden buluşan anne ve kızın buluşma anları ise duygu dolu anlara sahne oldu. 9 Şubat'ta Manisa Şehir Hastanesine getirilen 10 yaşındaki Melisa Balcı ve 12 Şubat'ta hastaneye sevki gerçekleştirilen Anne Döne Balcı 14 Şubat tarihinde enkazdan sonra ilk kez buluşarak hasret giderdi. Anne ve kızın tedavileri devam ediyor.
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"KIZIMIN ÜZERİNDEKİ TAŞLARI KENDİ ÜZERİME YIĞDIM" Depreme Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Güvenç köyündeki 2 katlı evinde yakalanan ve 10 yaşındaki kızı Melisa ve eşi Emrah'la birlikte enkaz altında kalan 44 yaşındaki Döne Balcı, "Ben 1,5 gün deprem sonrası kızımla beraber enkaz altında kaldık. Deprem başlayınca kızımı kaçırmaya çalıştım. İki duvarın arasında kaldım. Kızımın üzerine de kapı düştü. Kızımın üzerine gelen taşları üzerime yığdım. 'Kızım nasılsın, iyi misin?' dedim 'İyiyim anne. Kafam kanıyor' dedi" diyerek enkaz altındayken başlarından geçen ilginç olayı anlattı.
"BİR ŞEHİT BANA ZEMZEM SUYU VERDİ" Enkaz altındayken bir şehidin yanlarına geldiğini aktaran Balcı, "Bir şehit geldi. Buralarda yok o şehit. Zemzem verdi. Kızımın başını okşadı. 'Durdu kanaması' dedi. Sizi de bir saat sonra kurtaracaklar dedi. Bana su ve cennetten gül kokusu verdi. Bir ışık verdi. Dedi ki 'Gideceğim, söyleyeceğim herkese haber vereceğim. Seni kurtaracak akrabaların' Sağ olsun kardeşlerimiz ve askerlerimiz geldi. 1,5 gün sonra akrabalarımdan biri kurtardı beni. Buralara geldim. Ben doktorlarımdan memnunum çok şükür. Hepsinden çok memnunum. Allah hepsinden razı olsun. Hükümetimizden de bize yardım edenlerden de memnunum. Allah kimsenin başına vermesin. Kurda kuşa da vermesin."
"SÜREKLİ DUA ETTİM" Depreme Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairesinde yakalanan ve yakınları tarafından 5. saatte enkazdan çıkarılan 63 yaşındaki Zeynep Erdoğdun, "Çok farklıydı deprem. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Pencereler patladı, duvarlar patladı 2 dakikada kapının önüne kadar gitmem mümkün değildi. Anında oldu.
Beni çıkardıklarında binanın üstteki iki katı yoktu ben en üst gibi duruyordum. Belki de ondan kurtuldum, bilmiyorum. 3'üncü kattaydım. Eşimi kaybettim o toprağın altında kaldı ben kurtuldum. 5 saat sonra çıktım ben. Yatağın uç kısmında kalmıştım. Yatağın yanında koltuk vardı. Orada oturdum. Berjer koltuğun üstü yüksekti. O yüzden beton başıma gelmedi. Öleceksem öleyim Allah'ım bana acı çektirme, kurtaracaksan da kurtar diye dua ettim. Başka bir şey yapamadım" dedi.