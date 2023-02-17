Enkazdan çıkan Döne Balcı’nın anlattıkları tüyleri diken diken etti: Bir şehit geldi zemzem verdi ’sizi bir saat sonra kurtaracaklar’ dedi...

"BİR ŞEHİT BANA ZEMZEM SUYU VERDİ"

Enkaz altındayken bir şehidin yanlarına geldiğini aktaran Balcı, "Bir şehit geldi. Buralarda yok o şehit. Zemzem verdi. Kızımın başını okşadı. 'Durdu kanaması' dedi. Sizi de bir saat sonra kurtaracaklar dedi. Bana su ve cennetten gül kokusu verdi. Bir ışık verdi. Dedi ki 'Gideceğim, söyleyeceğim herkese haber vereceğim. Seni kurtaracak akrabaların' Sağ olsun kardeşlerimiz ve askerlerimiz geldi. 1,5 gün sonra akrabalarımdan biri kurtardı beni. Buralara geldim. Ben doktorlarımdan memnunum çok şükür. Hepsinden çok memnunum. Allah hepsinden razı olsun. Hükümetimizden de bize yardım edenlerden de memnunum. Allah kimsenin başına vermesin. Kurda kuşa da vermesin."