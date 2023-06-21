En zeki burçlar belli oldu! Leb demeden leblebiyi anlıyorlar! IQ seviyeleri limiti zorluyor, listede ilk sırada yer alan...

Astroloji tutkunları burçlar için açıklanan yeni araştırmaları sıklıkla takip ediyor. Astrolojiye ilgi duyanlar için merak konusu olan hangi burçların daha zeki olduğu sorusu, yapılan bir araştırma sonucunda yanıt buldu. Araştırma, farklı burçlar arasında zeka düzeyi açısından belirli bir eğilim olduğunu ortaya koydu. İşte, yapılan araştırmaya göre en zeki burçları...