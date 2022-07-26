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En zehirli yılanların bile korkulu rüyası! Kendi kendini bile yiyor

Çıngıraklı yılan gibi dünyanın en tehlikeli ve zehirli yılanlarının üstesinden gelme ve kendi kendini yeme konusunda nam salan Kral yılanı bu kez de ABD'de görüntülendi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde kral yılanının kendinden çok daha büyük bir yılanı yediği görüldü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada, 'Kral Onu Aldı' başlığıyla hızla yayıldı.

Giriş Tarihi: 26.07.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 07:54
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En zehirli yılanların bile korkulu rüyası! Kendi kendini bile yiyor

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 80 yaşındaki Tom Slagle, postasını almak için yürürken, daha büyük başka bir yılanı yiyen bir yılana rastladı.

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En zehirli yılanların bile korkulu rüyası! Kendi kendini bile yiyor

Hemen telefonuna sarılan Slagle, kral yılanın bir çıngıraklı yılanı yediği anları kaydetmeyi başardı.

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En zehirli yılanların bile korkulu rüyası! Kendi kendini bile yiyor

Slagle'nin çektiği video, Georgia Doğal Kaynaklar Departmanı (DNR) tarafından, "Kral Yılan vs. Çıngıraklı Yılan: Dışarıda yılan yiyen bir yılan dünyası var" notuyla paylaşıldı.

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En zehirli yılanların bile korkulu rüyası! Kendi kendini bile yiyor

Kral yılanları, bir insanı öldürebilecek kadar tehlikeli zehirlere karşı dirençlidir.

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En zehirli yılanların bile korkulu rüyası! Kendi kendini bile yiyor

Slagle'nin kaydettiği görüntülerde, kral yılanın çenesini çıngıraklı yılanın gövdesi etrafında hareket ettirdiğini ve onu bütün olarak yuttuğu açıkça görülüyor.