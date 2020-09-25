En yeni Cuma mesajları: 25 Eylül resimli ve dualı cuma mesajları burada! Cumanız mübarek olsun!

* Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün,o kadar sevap verilir ki, adedini Allah'u Teala bilir. Cumamız mübarek olsun inşallah.

* Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır Cuma'nın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

* Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.