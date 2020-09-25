25 Eylül 2020, Cuma
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En yeni Cuma mesajları: 25 Eylül resimli ve dualı cuma mesajları burada! Cumanız mübarek olsun!

Cuma mesajları, Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek günde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar cuma namazına hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da cuma mesajı paylaşarak birbirlerinin cumalarını tebrik ediyorlar. 2020 yılına ilişkin en yeni cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. İşte 25 Eylül'e özel paylaşılabilecek en güzel ve en yeni resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 09:25
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En yeni Cuma mesajları: 25 Eylül resimli ve dualı cuma mesajları burada! Cumanız mübarek olsun!

En yeni Cuma mesajları burada! Mübarek cuma gününün gelmesi ile birlikte cuma mesajları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde aratılan cuma mesajlarını sizler için haberimizde derledik. Cuma tebrikleri için paylaşılabilecek yeni cuma mesajlarını arıyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte WhatsApp, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşılabilecek resimli ve dualı cuma mesajları...

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En yeni Cuma mesajları: 25 Eylül resimli ve dualı cuma mesajları burada! Cumanız mübarek olsun!

CUMA MESAJLARI 2020

* Ey Rabbim… Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah

* Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız Mübarek Olsun.

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En yeni Cuma mesajları: 25 Eylül resimli ve dualı cuma mesajları burada! Cumanız mübarek olsun!

* Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvaririm sana Her zaman sana muhtacim, cemalini göster bana Hayırlı Cumalar

* Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.' Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun.

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En yeni Cuma mesajları: 25 Eylül resimli ve dualı cuma mesajları burada! Cumanız mübarek olsun!

* Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün,o kadar sevap verilir ki, adedini Allah'u Teala bilir. Cumamız mübarek olsun inşallah.

* Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır Cuma'nın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

* Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

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En yeni Cuma mesajları: 25 Eylül resimli ve dualı cuma mesajları burada! Cumanız mübarek olsun!

* Ezan sela duyulsun, Cumaya müdrik olan, Kullar mağfiret bulsun Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin

* Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız Mübarek Olsun.

* Rabbim hizmet kapısından Rahmet nazarından Cennet kokusundan Kendi rızasından mahrum etmesin Hayırlı Cumalar