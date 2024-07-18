En uzun yaşayan insan Zaro Ağa’nın muazzam sırrı çıktı! Meğer 157 yıl boyunca...

Bitlis'in durgun ve huzurlu köylerinden, İstanbul'un kalbindeki hareketli ve karmaşık hayata uzanan yolculuğu, Zaro Ağa'nın 157 yıllık ömrünü efsanelere konu olacak şekilde şekillendirdi. Köy hayatının dingin ritmiyle başlayan öyküsü, imparatorluğun kalbinde iniş çıkışlarla dolu, trajedilerle sınanan ama zaferlerle de taçlanan bir destana dönüştü. Yerli ve yabancı kaynaklarda "Dünyanın en uzun yaşayan insanı" olarak anılmasına yol açan bu olağanüstü yaşamın sırrı ise hala gizemini koruyor.