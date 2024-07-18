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En uzun yaşayan insan Zaro Ağa'nın muazzam sırrı çıktı! Meğer 157 yıl boyunca...

18. yüzyılın tozlu sayfalarından fırlamış gibi duran Zaro Ağa'nın 157 yıllık ömrü, insan ömrünün sınırlarını zorlayan bir efsane gibi. Sadece varlığıyla bilim dünyasını heyecanlandıran bu olağanüstü insan, ardında uzun yaşamın gizemini çözmeye adanmış sayısız araştırmaya ilham veren bir miras bıraktı. 1913 yılında, hayatının alacakaranlığında verdiği bir röportajda beslenme düzeninden bahseden Zaro Ağa, uzun ve sağlıklı yaşam arayışında olanlara adeta bir zaman kapsülünden sesleniyor, modern tıp dünyasına paha biçilmez ipuçları sunuyordu.

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 11:46 Güncelleme: 18.07.2024 11:47
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En uzun yaşayan insan Zaro Ağa’nın muazzam sırrı çıktı! Meğer 157 yıl boyunca...

Bitlis'in durgun ve huzurlu köylerinden, İstanbul'un kalbindeki hareketli ve karmaşık hayata uzanan yolculuğu, Zaro Ağa'nın 157 yıllık ömrünü efsanelere konu olacak şekilde şekillendirdi. Köy hayatının dingin ritmiyle başlayan öyküsü, imparatorluğun kalbinde iniş çıkışlarla dolu, trajedilerle sınanan ama zaferlerle de taçlanan bir destana dönüştü. Yerli ve yabancı kaynaklarda "Dünyanın en uzun yaşayan insanı" olarak anılmasına yol açan bu olağanüstü yaşamın sırrı ise hala gizemini koruyor.

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En uzun yaşayan insan Zaro Ağa’nın muazzam sırrı çıktı! Meğer 157 yıl boyunca...

DOĞUM TARİHİ BELİRSİZ

Zaro Ağa'nın doğum tarihi tam olarak kesinlik kazanmadı. Bazı kaynaklar 1774, bazıları ise 1777 olarak belirtiyor.

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En uzun yaşayan insan Zaro Ağa’nın muazzam sırrı çıktı! Meğer 157 yıl boyunca...

AİLE HAYATI

Zaro Ağa'nın ailesi hakkında bilgilere göre, kalabalık bir aileye sahipti. Ancak kesin rakamlar net olmasa da, 11 kez evlendiği kaynaklarda yer alıyor. Ayrıca, 13 çocuğunun olduğu da belirtiliyor.

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En uzun yaşayan insan Zaro Ağa’nın muazzam sırrı çıktı! Meğer 157 yıl boyunca...

Zaro Ağa, Tophane'de mütevazı bir evde yaşayarak lüks bir hayat tarzını tercih etmedi ve ailesine yetebilmek için büyük bir özveriyle çalıştı.

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En uzun yaşayan insan Zaro Ağa’nın muazzam sırrı çıktı! Meğer 157 yıl boyunca...

İSTANBUL'A GÖÇ

Zaro Ağa, genç yaşlarında Bitlis'ten İstanbul'a gelerek çalışmak ve para kazanmak amacıyla şehre yerleşti. İstanbul'da birçok işte çalıştı, özellikle inşaatlarda harç karıp taş taşıdı.