18 Temmuz 2024, Perşembe
En uzun yaşayan insan Zaro Ağa'nın muazzam sırrı çıktı! Meğer 157 yıl boyunca...
18. yüzyılın tozlu sayfalarından fırlamış gibi duran Zaro Ağa'nın 157 yıllık ömrü, insan ömrünün sınırlarını zorlayan bir efsane gibi. Sadece varlığıyla bilim dünyasını heyecanlandıran bu olağanüstü insan, ardında uzun yaşamın gizemini çözmeye adanmış sayısız araştırmaya ilham veren bir miras bıraktı. 1913 yılında, hayatının alacakaranlığında verdiği bir röportajda beslenme düzeninden bahseden Zaro Ağa, uzun ve sağlıklı yaşam arayışında olanlara adeta bir zaman kapsülünden sesleniyor, modern tıp dünyasına paha biçilmez ipuçları sunuyordu.
Giriş: 18.07.2024 11:46 Güncelleme: 18.07.2024 11:47
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