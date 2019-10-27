En sağlıksız besinler listesi açıklandı!

Tükettiğiniz besinleri 'kilo aldırır mı?, 'kaç kaloridir?' gibi soruları düşünerek yiyoruz birçoğumuz. Fakat, kilomuzu ve vücudumuza yerleşen yağı düşünürken, vücudumuz konusunda bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, insan sağlığına birebir zarar veren besinleri açıkladı. Bunların arasında çok şaşıracağınız, her gün tükettiğimiz besinlerde var. Siz siz olun bu listeye göz atmadan yiyip, içtiklerinize karar vermeyin. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı en sağlıksız besinler listesi...