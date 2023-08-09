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En kalabalık ülke unvanı... O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin'e adeta fark attı!

Dünya nüfusu, sürekli bir artış göstererek her geçen gün daha da büyümektedir. Bu artışlar, ölüm, doğum ve göç gibi faktörlere bağlı olarak yıllar içinde farklılık gösterebilmektedir. Bazı ülkelerde ise bu artış daha belirgin bir şekilde hissedilmektedir. Ülkelere göre dünya nüfus sıralamasında tüm dengeler değişti. O ülkede nüfus patlaması yaşandı. İşte en kalabalık ülke...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 16:06
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En kalabalık ülke unvanı... O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin’e adeta fark attı!

Dünya nüfusu sürekli bir artış trendi içinde olup her geçen gün daha da büyüyor. Bazı ülkelerde ise nüfus artışı daha belirgin bir şekilde hissedilmekte. Bu durum, ülkeler arası nüfus sıralamasında da dengelerin değiştiğini göstermektedir. Özellikle birkaç ülkede nüfus patlaması yaşandı. O ilke Çin'e adeta fark attı. İşte dünyanın en kalabalık ülkeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En kalabalık ülke unvanı... O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin’e adeta fark attı!

Dünya nüfusu: 8.051.774.000 7 Ağustos 2023

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En kalabalık ülke unvanı... O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin’e adeta fark attı!

25-İtalya 58.803.163

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En kalabalık ülke unvanı... O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin’e adeta fark attı!

24-Güney Afrika 60.604.992

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En kalabalık ülke unvanı... O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin’e adeta fark attı!

23-Tanzanya 61.741.120

22-Tayland 65.988.650