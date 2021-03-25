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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri En ince ayrıntısına kadar düşünüldü! Taksim Camii Ramazan'da ibadete açılıyor! En ince ayrıntısına kadar düşünüldü! Taksim Camii Ramazan'da ibadete açılıyor! Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor. Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen caminin içerisinde yer alacak 6 hat levhanın ilki asıldı, diğer levhaların montajı için çalışmalar sürüyor. Giriş Tarihi: 25.03.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 13:08
Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.
Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen caminin içerisindeki boyama işlemlerinde sona gelindi. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri tamamlanıyor. Caminin ana kubbesi için kurulan iskele de söküldü.
Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazıları tamamlandıktan sonra montajı yapılarak yerine takıldı ve boyama işleri bitirildi.
Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Amenerrasulü olarak bilinen Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresinin 24'üncü ayeti yer alıyor.