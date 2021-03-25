En ince ayrıntısına kadar düşünüldü! Taksim Camii Ramazan'da ibadete açılıyor!

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor. Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen caminin içerisinde yer alacak 6 hat levhanın ilki asıldı, diğer levhaların montajı için çalışmalar sürüyor.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 13:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL