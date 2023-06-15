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Haberler Galeri En güzel karne tebrik mesajları 2023 | Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine anlamlı, komik, motivasyon kutlama sözleri!

En güzel karne tebrik mesajları 2023 | Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine anlamlı, komik, motivasyon kutlama sözleri!

En güzel karne tebrik mesajları 2023 araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 16 Haziran Cuma günü son bulurken, sevdiklerinin karne heyecanını paylaşmak isteyenler kutlama mesajlarını araştırmaya başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine özel, komik, anlamlı, motivasyon içerikli tebrik mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023 23:16 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 23:31
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En güzel karne tebrik mesajları 2023 | Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine anlamlı, komik, motivasyon kutlama sözleri! Facebook, Instagram...

En güzel karne tebrik mesajları 2023 araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 16 Haziran Cuma günü son bulurken, sevdiklerinin karne heyecanını paylaşmak isteyenler kutlama mesajlarını araştırmaya başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine özel, komik, anlamlı, motivasyon içerikli tebrik mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En güzel karne tebrik mesajları 2023 | Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine anlamlı, komik, motivasyon kutlama sözleri! Facebook, Instagram...

KARNE TEBRİK MESAJLARI VE SÖZLERİ

Benim şen şakrak, neşeli yavrum. Karnen ile bize verdiğin mutluluk için sana teşekkür ediyor. Başarın ve neşen daim olsun.

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En güzel karne tebrik mesajları 2023 | Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine anlamlı, komik, motivasyon kutlama sözleri! Facebook, Instagram...

Biricik yavrum başarılarınla beni çok mutlu ettin. İyi tatiller.

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En güzel karne tebrik mesajları 2023 | Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine anlamlı, komik, motivasyon kutlama sözleri! Facebook, Instagram...

Koskaca bir seneyi başarıyla geride bıraktın. Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.

Gözbebeğim yine kendini ispatladın ve yapacaklarının da üstünü yapacağını gösterdin. Çıtanı çok yükselttin ve beni çok memnun ettin.

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En güzel karne tebrik mesajları 2023 | Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine anlamlı, komik, motivasyon kutlama sözleri! Facebook, Instagram...

Gerek davranışların gerekse derslerindeki başarılarınla hep zirvede oldun. Zirveden hiç inmemen dileğiyle...