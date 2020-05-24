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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...

Son dakika haberi; Emniyet Genel Müdürü Aktaş, vatandaşların tedbirlere büyük oranda uyduğunu ifade ederek, "Salgınla mücadelede arkadaşlarımız görevlerinin başındadır" dedi.

Giriş Tarihi: 24.05.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 19:11
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ile birlikte Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun Susuz Kavşağı'ndaki denetleme noktasında, polis ve jandarma ekiplerinin bayramlarını kutladı.

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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...

"Arkadaşlarımız sahada görevlerinin başında"

Aktaş, burada yaptığı açıklamada, Covid-19'la mücadele kapsamında alınan karar üzerine, vatandaşların bu bayramı evlerinde geçirdiğini söyledi.

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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...

Gerek emniyet teşkilatı, gerekse jandarma teşkilatının bütün kadrosuyla sahada olduğunu vurgulayan Aktaş, "Hem halkımızın genel anlamda huzur ve güven ortamını sağlamak hem de sokağa çıkma yasağıyla, koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirleri sahada uygulamak için arkadaşlar görevlerinin başındadır" diye konuştu.

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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...

Aktaş, milletin bu noktada göstereceği duyarlılık ve hassasiyetle Covid-19'la mücadelenin, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla sürdürüleceğini kaydetti.

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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...

"Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan bu tedbirlere uyuyor"

Bir basın mensubunun, "Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması vardı, ülke genelinde yasağa uyma oranları nasıl?" sorusu üzerine Aktaş, şu yanıtı verdi: