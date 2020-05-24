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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...
Son dakika haberi; Emniyet Genel Müdürü Aktaş, vatandaşların tedbirlere büyük oranda uyduğunu ifade ederek, "Salgınla mücadelede arkadaşlarımız görevlerinin başındadır" dedi.
Giriş Tarihi: 24.05.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 19:11
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan flaş açıklama: Salgınla mücadelede...