Emektar traktörü çalılıkların arasından alıp öyle bir hale getirdi ki! Fabrika ayarlarına döndü resmen | Milyonlar bunu izledi

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yaptıkları restorasyonlarla adından söz ettiren bir fenomen öyle bir değişime imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. Çalıların arasına terk edilen ve her yeri pas tutan traktörün tüm parçalarını elden geçiren kişi sosyal medyayı salladı. Traktörün son hali fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu.

Giriş Tarihi: 13.07.2022 06:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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