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Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan bomba açıklama: Ben de “UFO” gördüm! Balıkesir’den Denizli’ye kadar…

A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında ABD tarafından son dönemde sıkça gündeme getirilen "uzaylılar" yani (UFO) meselesi ele alındı. Amerika merkezli öne atılan iddialar hakkında çarpıcı bir yorumda bulunan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, "Ben de UFO gördüm. Balıkesir'den Denizli'ye kadar bizi takip ettiler" dedi. Ayrıca Karakuş'un 2021 yılında çektiği "esrarengiz" fotoğraflar ilk kez A Haber'de ekranlara getirildi. İşte yaşanan son gelişmeler ve Karakuş'un o açıklamaları…

Giriş Tarihi: 31.07.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 00:45
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Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan bomba açıklama: Ben de “UFO” gördüm! Balıkesir’den Denizli’ye kadar…

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) raporuyla gündeme oturan UFO tartışmaları, kongrede gerçekleşen sıra dışı bir oturum ile boyut değiştirdi.

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Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan bomba açıklama: Ben de “UFO” gördüm! Balıkesir’den Denizli’ye kadar…

ABD basınındaki haberlere göre, ABD Kongresi'nde UFO ve UAP'lere ilişkin düzenlenen oturumda daha önce ABD ordusunda görev almış 3 istihbarat yetkilisi tanık olarak ifade verdi.

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Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan bomba açıklama: Ben de “UFO” gördüm! Balıkesir’den Denizli’ye kadar…

ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, 4 yılı aşkın bir süre içerisinde yaklaşık 40 tanıkla yaptığı görüşmelerine işaret ederek, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu" iddia etti.

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Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan bomba açıklama: Ben de “UFO” gördüm! Balıkesir’den Denizli’ye kadar…

Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP'leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını belirterek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürdü.

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Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’tan bomba açıklama: Ben de “UFO” gördüm! Balıkesir’den Denizli’ye kadar…

Bu programlara erişim izni istediğinde kendisine bu iznin verilmediğini kaydeden Grusch, UAP'lerden "insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri" çıktığını öne sürdü.

Grusch, ABD'nin "sağlam ve kısmen bozulmamış" uzaylı araçları bulduğunu iddia ederek, hükümetin yıllarca bu konuda halktan bilgi sakladığını belirtti.