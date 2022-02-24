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Elmayı sakın böyle tüketmeyin! Siyanür tehlikesi

Elma, içeriğinde barındırdığı vitaminler ve uygun fiyatı ile herkesin 4 mevsim en fazla tercih ettiği meyvelerin başında bulunuyor. Kırmızı, yeşil ve sarı elmaların zaman zaman tatlı bazen de ekşi tadı herkes tarafından oldukça sevilir. Elma çekirdeklerinin zararlı olduğu hatta çok tüketildiği takdirde ölümcül riski olduğu kulaktan kulağa yayılan söylentilerden biri oldu. Peki, elma çekirdeklerindeki siyanür riski doğru mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.02.2022 15:43
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Elmayı sakın böyle tüketmeyin! Siyanür tehlikesi

Elma çekirdeği zararlı mı? Son senelerde hızlıca yayılan elma çekirdeğinde siyanür olduğu söylentisi doğru mu? Elma, her mevsim tezgahlarda olması ve ekonomik olmasıyla en çok tercih edilen meyveler arasındadır.

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Elmayı sakın böyle tüketmeyin! Siyanür tehlikesi

Kırmızı ve sarı elma tatlı olurken yeşil elma ise daha ekşi ve buruk tadıyla ön plana çıkar.

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Elmayı sakın böyle tüketmeyin! Siyanür tehlikesi

ELMA ÇEKİRDEĞİNİN ZEHİRLİ OLDUĞU DOĞRU MU?

Vitaminleri saymakla bitmeyen elma hakkında zararlı olan bir bilgi, dikkatleri gerçekten de çekiyor. Duyanı tedirgin eden elma çekirdeğinin zararlı olması, hatta ölümcül sayılması bir efsane mi yoksa gerçek mi?

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Elmayı sakın böyle tüketmeyin! Siyanür tehlikesi

ELMA ÇEKİRDEĞİNDE SİYANÜR TEHLİKESİ VAR!

Elma çekirdeğindeki zehirli etkinin ana kaynağı amigdalin molekülü.

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Elmayı sakın böyle tüketmeyin! Siyanür tehlikesi

Amigdalinin tehlikesiyse onu içeren bir madde yedikten sonra sindirim enzimleriyle karışmasıyla ortaya çıkıyor.