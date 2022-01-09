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Elinden çakmak düşünce ilginç özelliğini keşfetti! Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Marneuli’ye meydan okudu: Ne varsa getirin…

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Süleyman Demirci, sigara yaktığı sırada elinden çakmağını düşürdü ve olanlar oldu. Görenleri hayrete düşüren ilginç bir özelliğini keşfeden Demirci, Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli'ye de meydan okudu.

İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 15:06
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Elinden çakmak düşünce ilginç özelliğini keşfetti! Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Marneuli’ye meydan okudu: Ne varsa getirin…

Karasu'da yaşayan Süleyman Demirci, 2014 yılında tesadüfen vücuduna metal ürünlerinin yapıştığını gördü. Vücuduna koyduğu farklı materyalleri mıknatıs gibi çekmeye başlayan Demirci, vatandaşların da dikkatlerini üzerine çekiyor.

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Elinden çakmak düşünce ilginç özelliğini keşfetti! Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Marneuli’ye meydan okudu: Ne varsa getirin…

Çevresinde 'ilçenin en çekici adamı' olarak hitap edilen Demirci, vücuduna tutturduğu 50 kaşık ile Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli'ye de meydan okudu.

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Elinden çakmak düşünce ilginç özelliğini keşfetti! Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Marneuli’ye meydan okudu: Ne varsa getirin…

BÖYLE KEŞFETTİ

Elinden düşen çakmağın vücuduna yapışması neticesinde özelliği fark ettiğini ifade eden Demirci, "Sigara yakarken çakmak düştü, vücuduma yapıştı. O zaman bu özelliğimi keşfettim. O zamandan beri bu özelliğim devam ediyor. Vücuduma; gümüş, altın, cam, taş, bozuk para, metal kaşık ve farklı birçok materyal yapışıyor" dedi.

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Elinden çakmak düşünce ilginç özelliğini keşfetti! Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Marneuli’ye meydan okudu: Ne varsa getirin…

MEYDAN OKUDU

Özelliğini görenlerin şaşırdığını söyleyen Demirci, "Sadece metal değil. Ağaç, gümüş, taş ne varsa getirin vücudum tutuyor. Bir defasında denedim, vücudum 90 kaşık tuttu. Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli 50 kaşıkla rekorlar kitabına girdi. Onu geçmek için rekorlar kitabını Karasu'ya davet ediyorum. Gelsinler, canlı noter huzurunda çekim yapalım. Şaşıran çok oluyor. Bu, tuhaf bir durum. Bunu ben açıklayamıyorum, tıp açıklasın" diye konuştu.

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Elinden çakmak düşünce ilginç özelliğini keşfetti! Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Marneuli’ye meydan okudu: Ne varsa getirin…

Biz mi normaliz yoksa onlar mı? Dünyanın birbirinden garip insanları gerek fiziksel özellikleri, gerek tavıları ile tüm dünyayı hayrete düşürüyor. İşte dünyanın en ilginç insanları.

Ella Harper olarak da bilinen "Deve Girl" Ella, bacakları geriye eğik olarak doğdu.Ella, 1870 ile 1921 arasında yaşadı.