Elif öğretmenin darp paylaşımı gündem olmuştu: Eski enişteye tekme tokat linç

Zonguldak'ta özel bir okulda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Elif U. ve Haydar E., 5 yıl evli kalıp 1,5 yıl önce boşandı. İddiaya göre, 29 Mayıs'ta oğlu ile görüşmek isteyen Haydar E., buluştuğu Elif U.'ya sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı. Elif U., olayın ardından eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

DARP İZİ BULUNAN ESKİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Elif U., sanal medya hesabından da boşandığı eşi Haydar E.'den şiddet gördüğünü ifade ederek darp izi bulunan eski fotoğraflarını paylaştı.

"BENİ BU HALE GETİREN UTANSIN"

Elif U., o paylaşımında, "Artık sesimi çıkarmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum çünkü emniyette ve savcılıkta verdiğim şikayetler, mücadeleler işe yaramadı. Evliliğim boyunca 5 sene şiddet gördüm ve zaman zaman sessiz kaldım çocuğum için. Şiddet yüzünden boşandım. Kendi hayatıma bakmaya, oğlumla yeni bir gelecek kurmaya karar verdim diye de yine suçlu ben oldum. 1,5 sene oldu boşandım ama kendi hayatıma baktığım için yine rahatsız edilmeye, ölüm tehditlere almaya ve yine şiddet görmeye devam ediyorum. Her şeye rağmen güçlüyüm ve ayaktayım. Tek başıma bir savaş veriyorum fakat şiddet gösterenlerin elini kolunu sallaya sallaya gezmesini hazmedemiyorum. Ve ben değil, beni bu hale getiren utansın. Artık utanmıyorum" ifadelerini kullandı.