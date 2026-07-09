TEK BİR BİRİM FİYAT Konutların neredeyse tamamına yakını serbest tüketici niteliklerini taşırken, serbest tüketiciler ikili anlaşma yöntemi ile kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebiliyor. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi 'tek bir birim fiyat' önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebiliyor.

HİZMET ALMAK İÇİN ANLAŞMA

Türkiye genelinde 21 perakende elektrik şirketi bulunurken, kim hangi ilde olursa olsun, istediği şirketi arayarak onlardan hizmet almak için anlaşma yapabiliyor.

DİĞER İLLER DE İSTANBUL'DAN HİZMET ALIYOR

Bu kapsamda İstanbul'da yaşayan bir tüketici kente hizmeti veren CK Enerji ya da Enerjisa'nın haricinde UEDAŞ Uludağ Enerji ya da Dicle Elektrik gibi firmalardan da hizmet alabiliyor. Aynı şekilde diğer iller de İstanbul'dan hizmet alıyor.