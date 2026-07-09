CANLI YAYIN

Elektrikte yeni dönem! İşte faturayı düşürmenin yeni yolu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren elektrikte 'hat taşıma' dönemi resmen başladı. Bu kapsamda vatandaşlar artık GSM operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini değiştirebilecek. İşte faturayı düşürmenin yolu...

Elektrikte yeni dönem! İşte faturayı düşürmenin yeni yolu 1

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren elektrikte 'hat taşıma' dönemi resmen başladı.

Bu kapsamda GSM operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini değiştirebilen tüketiciler, farklı şirketlerle anlaşarak daha uygun tarifelerden yararlanabilecek.

Elektrikte yeni dönem! İşte faturayı düşürmenin yeni yolu 2

BİR YILDA ARTIŞ
Serbest tüketici sayısında bir yılda artış yaşandı.

GSM operatörlerinde numara taşıma uygulaması gibi elektrikte de vatandaşlar istediği perakende elektrik firmasını seçerek hizmet alabiliyorlar.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul'daki bir abone kente elektrik hizmeti veren CK Enerji ya da Enerjisa haricinde farklı bir ildeki elektrik firmasına geçerek, serbest tüketici kapsamında indirim talep edebiliyor.

Ahaber
Elektrikte yeni dönem! İşte faturayı düşürmenin yeni yolu 3

Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tüketim limiti kapsamında konut abonelerinde yıllık 4 bin kilovatsaat (aylık ortalama 333 kilovatsaat) üzerinde tüketen vatandaşlar üst kademeye geçerek faturaları destekten çıkarılıyor.

Bu aboneler enerjinin gerçek maliyetini ödemek durumunda kalırken imdatlarına serbest tüketici modeli yetişiyor.

Elektrikte yeni dönem! İşte faturayı düşürmenin yeni yolu 4

YÜZDE 358 ARTARAK 860 BİN 207'YE YÜKSELDİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) raporuna göre, kademeli sistem öncesinde yaklaşık 188 bin olan serbest tüketici sayısı, kademeli dönem sonrası yüzde 358 artarak 860 bin 207'ye yükseldi. Böylece tüm elektrik abonelerinin yüzde 1.66'sı serbest tüketicilerden oluştu.

Elektrikte yeni dönem! İşte faturayı düşürmenin yeni yolu 5

Ayrıca en fazla serbest tüketici ise klima etkisinden dolayı faturaları katlanan Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde yer aldı. Serbest tüketim anlaşmalarına en çok sanayiciler ilgi gösterdi. 2026 yılı için elektrikte serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak belirlenmişti.

Elektrikte yeni dönem! İşte faturayı düşürmenin yeni yolu 6

TEK BİR BİRİM FİYAT
Konutların neredeyse tamamına yakını serbest tüketici niteliklerini taşırken, serbest tüketiciler ikili anlaşma yöntemi ile kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebiliyor. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi 'tek bir birim fiyat' önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebiliyor.

Elektrikte yeni dönem! İşte faturayı düşürmenin yeni yolu 7

HİZMET ALMAK İÇİN ANLAŞMA
Türkiye genelinde 21 perakende elektrik şirketi bulunurken, kim hangi ilde olursa olsun, istediği şirketi arayarak onlardan hizmet almak için anlaşma yapabiliyor.

DİĞER İLLER DE İSTANBUL'DAN HİZMET ALIYOR

Bu kapsamda İstanbul'da yaşayan bir tüketici kente hizmeti veren CK Enerji ya da Enerjisa'nın haricinde UEDAŞ Uludağ Enerji ya da Dicle Elektrik gibi firmalardan da hizmet alabiliyor. Aynı şekilde diğer iller de İstanbul'dan hizmet alıyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin