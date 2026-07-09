Elektrikte yeni dönem! İşte faturayı düşürmenin yeni yolu
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren elektrikte 'hat taşıma' dönemi resmen başladı. Bu kapsamda vatandaşlar artık GSM operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini değiştirebilecek. İşte faturayı düşürmenin yolu...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren elektrikte 'hat taşıma' dönemi resmen başladı.
Bu kapsamda GSM operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini değiştirebilen tüketiciler, farklı şirketlerle anlaşarak daha uygun tarifelerden yararlanabilecek.
BİR YILDA ARTIŞ
Serbest tüketici sayısında bir yılda artış yaşandı.
GSM operatörlerinde numara taşıma uygulaması gibi elektrikte de vatandaşlar istediği perakende elektrik firmasını seçerek hizmet alabiliyorlar.
Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul'daki bir abone kente elektrik hizmeti veren CK Enerji ya da Enerjisa haricinde farklı bir ildeki elektrik firmasına geçerek, serbest tüketici kapsamında indirim talep edebiliyor.
Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tüketim limiti kapsamında konut abonelerinde yıllık 4 bin kilovatsaat (aylık ortalama 333 kilovatsaat) üzerinde tüketen vatandaşlar üst kademeye geçerek faturaları destekten çıkarılıyor.
Bu aboneler enerjinin gerçek maliyetini ödemek durumunda kalırken imdatlarına serbest tüketici modeli yetişiyor.
YÜZDE 358 ARTARAK 860 BİN 207'YE YÜKSELDİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) raporuna göre, kademeli sistem öncesinde yaklaşık 188 bin olan serbest tüketici sayısı, kademeli dönem sonrası yüzde 358 artarak 860 bin 207'ye yükseldi. Böylece tüm elektrik abonelerinin yüzde 1.66'sı serbest tüketicilerden oluştu.
Ayrıca en fazla serbest tüketici ise klima etkisinden dolayı faturaları katlanan Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde yer aldı. Serbest tüketim anlaşmalarına en çok sanayiciler ilgi gösterdi. 2026 yılı için elektrikte serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak belirlenmişti.