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Elazığ depreminde yıkılmıştı! 2 yıldır yan binaya asılı kaldı! Şimdi kuşların yuvası...

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve daha sonra yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin mutfak dolabı, yıkım sonrası yan binanın duvarında asılı kaldı. Dolap, görenlerin ilgi odağı olurken kuşların yuva yaptığı bir mekan haline geldi.

Giriş Tarihi: 22.08.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 09:35
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Elazığ depreminde yıkılmıştı! 2 yıldır yan binaya asılı kaldı! Şimdi kuşların yuvası...

Elazığ'da Şehit İlhanlar Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bina 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Elazığ depreminde yıkılmıştı! 2 yıldır yan binaya asılı kaldı! Şimdi kuşların yuvası...

İncelemenin ardından bina için yıkım kararı verildi. Yıkım esnasında 5'inci katta bulunan bir dairenin duvarına asılı mutfak dolabına, yan binaya zarar verebileceği gerekçesiyle dokunulmadı.

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Elazığ depreminde yıkılmıştı! 2 yıldır yan binaya asılı kaldı! Şimdi kuşların yuvası...

Binanın duvarında asılı olan olan mutfak dolabı görenlerin ilgi odağı olurken, zaman zaman da kuşların üzerine konup yuva yaptığı bir mekana dönüştü.

ŞAŞKINA ÇEVİREN MANZARA! GÖREN TELEFONA SARILIYOR

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Elazığ depreminde yıkılmıştı! 2 yıldır yan binaya asılı kaldı! Şimdi kuşların yuvası...

Esnaf Harun Taşdemir, dolabın ilgi odağı olduğunu ve kuşlara da yuva olduğunu ifade ederek, "Burası 6 katlı 24 daireli bir binaydı. Depremden sonra hasar gördüğü gerekçesiyle yıkıldı.

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Elazığ depreminde yıkılmıştı! 2 yıldır yan binaya asılı kaldı! Şimdi kuşların yuvası...

Binayı yıktıktan sonra dolap orada kaldı. Dolap kalınca iş makinesi oraya dokunmadı. Şimdi kuşlara yuva oldu. Vatandaşların dikkatini çekiyor. Telefonlarla fotoğraf çekerek birbirlerine gösteriyorlar. Bazen görmeye gelenler oluyor"dedi.