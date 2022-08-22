22 Ağustos 2022, Pazartesi
Elazığ depreminde yıkılmıştı! 2 yıldır yan binaya asılı kaldı! Şimdi kuşların yuvası...
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve daha sonra yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin mutfak dolabı, yıkım sonrası yan binanın duvarında asılı kaldı. Dolap, görenlerin ilgi odağı olurken kuşların yuva yaptığı bir mekan haline geldi.
Giriş Tarihi: 22.08.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 09:35
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