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'El Nino' tehlikesi: Türkiye kavruluyor! Hangi bölgeler riskli?

'El Nino' veya 'La Lina' olarak adlandırılan okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olaylardaki değişkenlikler Türkiye'de de etkisini gösterdi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Erol Kesici Türkiye'nin daha kurak sürece gireceği uyarısında bulunurken en çok etkili olacağı Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 11:19
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’El Nino’ tehlikesi: Türkiye kavruluyor! Hangi bölgeler riskli?

Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek. Hava sıcaklıkları cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak yaklaşık 10 derece azalacak.

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’El Nino’ tehlikesi: Türkiye kavruluyor! Hangi bölgeler riskli?

TTKD bilim danışmanı hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, 'El Nino' olarak adlandırılan Pasifik Okyanusu yüzey suları sıcaklığındaki değişkenlikler nedeniyle oluşan birbirinin zıttı karmaşık hava modellerinin tüm dünyayı farklı şekilde olumsuz etkilediğini açıkladı. Türkiye'nin de bu yaz mevsiminde El Nino'nun etkisinde olduğunu belirten Dr. Kesici, "Son yıllarda şiddetli kuraklık etkisi altındaki ülkemizin de Akdeniz'den Karadeniz'e daha kurak sürece gireceği bildirilmektedir. O nedenle doğanın düzeni ve doğadaki su çevrimi doğaya uyumlu olmalıdır. El Nino etkisiyle bu yıl kuraklık ve kararsız, beklemediğimiz yağışlar görülebilecek" dedi.

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’El Nino’ tehlikesi: Türkiye kavruluyor! Hangi bölgeler riskli?

TÜRKİYE DE TEHLİKE LİSTESİNDE

Son yıllarda insanların doğa kullanımındaki bütün olumsuz etkilerin, tarımda verimlilik ve büyüme oranları üzerinde önemli tehdit oluşturduğunu belirten Kesici, "Üreticilerin ve ekonominin kayıpları, kuraklık veya sel gibi aşırı Iklim olaylarına bağlı olarak gün geçtikçe artmaktadır. Zorlaşan bu koşullar, gıda güvenliği riski oluşturmaktadır. FAO'nun yayımladığı raporda, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Pakistan, Tacikistan, Pakistan, Afganistan, İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin, El Nino'nun kararsız iklim koşulları, aşırı yağış riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtilmektedir" ifadelerini kullandı.

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’El Nino’ tehlikesi: Türkiye kavruluyor! Hangi bölgeler riskli?

ORMAN YANGINLARI ARTABİLİR

El Nino kaynaklı sıcaklığın aşırı artışının, şiddetli yağışlar, kuraklık, su baskınları, orman yangınlarında artışa yol açabileceğini söyleyen Dr. Kesici, "Ülkemizde bu yıl yağışlar, bahar sonu ve yaz başlangıcında daha fazla ve karasız bir şekilde etkili olmaktadır. El Nino etkisi haziran içerisinde bilhassa İç Anadolu'da, Akdeniz'in belirli kesimlerinde uzun süren kararsız yağışlarla görüldü. Bu bağlamda rapor, bu tür olaylara hazırlanmak bağlamında ileriye yönelik planlamayı kolaylaştırmak için bir temel sunuyor" diye konuştu.

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’El Nino’ tehlikesi: Türkiye kavruluyor! Hangi bölgeler riskli?

BUHARLAŞMAYA BAĞLI KURAKLIK

Hava sıcaklığının normalin üzerinde 1-2 derece artmasının daha sıcak atmosfer ve daha fazla nem tutumuna neden olacağını anlatan Dr. Kesici, "Bu da sel riskini artıran daha yoğun yağışlara neden olabilir. Ayrıca buharlaşmayı artırarak daha yoğun kuraklıklara yol açar. Bütün bu öngörüler ışığında, 1,5 ve 2 derece arasında 0,5 derecenin hayati öneme sahip olduğu ortaya çıkıyor. Eğer 2 derece ısınırsak, dünya çok daha kuru hale gelecektir. Bunun da ekonomiler, tarım, alt yapılar ve hava modelleri üzerinde etkileri olacaktır" diye konuştu.