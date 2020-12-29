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Eksi 35 derecede donduran koşu! O anları hayrete düşürdü! Buz çukuruna...

Son dakika haberi… Rusya'da -35 derecede düzenlenen koşu maratonuna katılan yarışmacılar, 6 saat süreyle soğuk havada buzun keyfini yaşadı. İşte sadece Rusya'da görebileceğiniz birbirinden ilginç kareler…

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 14:27
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Eksi 35 derecede donduran koşu! O anları hayrete düşürdü! Buz çukuruna...

Rusya'nın Novosibirsk kentinde termometreler -35' dereceyi gördü.

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Eksi 35 derecede donduran koşu! O anları hayrete düşürdü! Buz çukuruna...

Spor kulubü üyeleri yaklaşık 10'dan fazla kişi dondurucu havaya aldırış etmeden koşu yarışmasına katıldı.

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Eksi 35 derecede donduran koşu! O anları hayrete düşürdü! Buz çukuruna...

Soğuk havaya rağmen, mayolarıyla koşu maratonuna katılan yarışmacıların 6 saatlik o anları şaşırttı.

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Eksi 35 derecede donduran koşu! O anları hayrete düşürdü! Buz çukuruna...

Soğuk havada koşu sonrası hızını alamayan yarışmacılar, buz çukuruna girerek yüzdü.

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Eksi 35 derecede donduran koşu! O anları hayrete düşürdü! Buz çukuruna...

SADECE RUSYA'DA GÖREBİLECEĞİNİZ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Bu karelerin her biri görenleri hayrete düşürüyor.