Ekmek yerken ölüyordu! İçinden çıkan boğazına yapıştı operasyonla alındı

Doktor bana ilaç yazdı benim çocuğumun başına gelmiş olsaydı Allah korusun önemsemezdi ben hissettim ama onlar için zor tabi. Daha önce haberlerde jilet duymuştum ama benim başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Sabah fırıncıya gittim bana dedi ki nalburdan tel fırça aldım ondan gelmiştir inkar da etmedi. Bana direkt söyledi. Bende çıktım gittim ne yapayım. Denetleme olmadığı için böyle oluyor daha sık denetleme olsa bu şekilde olmaz daha hijyenik olur ben şuanda korkudan ekmek alamıyorum" şeklinde konuştu.