24 Kasım 2022, Perşembe
Ekmek yerken ölüyordu! İçinden çıkan boğazına yapıştı operasyonla alındı
Son dakika haberine göre Arnavutköy'de bir kişinin başına gelen olay tüyler ürpertti. Fırından aldığı ekmeği yedikten sonra boğazında acı hissedip hastaneye gitti. Boğazına yapışan 2,5 santimetre büyüklüğündeki tel operasyonla çıkarıldı. Ölümden dönen Faruk Karayel, "Denetimler sıklaştırılmalı, çocuklarım yemiş olsaydı daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.
Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:05
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