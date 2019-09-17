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Ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk tercih işlemleri başarısız olan öğrenciler, boş kontenjanlara yerleşmek için ek tercih hakkını kullandı. ÖSYM'nin yayımladığı ek tercih kılavuzundaki kurallar çerçevesinde 20 TL ücret yatırarak başvuru yapan öğrenciler, boş kontenjanlara yerleşmek için titiz bir süreç geçirdi. Öğrenciler şimdi, "YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 10:33
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Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

ÖSYM, YKS ek tercih işlemlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında kabul etti. İlk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeler ile şansını denedi. ÖSYM'nin duyurduğu boş kontenjanları değerlendirmek isteyen öğrenciler, puanları ve başarı sıralamaları doğrultusunda işlemleri gerçekleştirdi. İşlemlerin sona ermesinin ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Öğrenciler sık sık, "Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ek yerleştirme sonuçlarına dair tüm detaylar...

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Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Öğrencilere 5-11 Eylül arasında tercih fırsatı verildi. Kılavuzdaki kurallara uygun şekilde YKS ek tercih robotu üzerinden işlemler gerçekleştirildi. Tercih işlemleri 2 gün önce sona ererken sonuçların bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS EK TERCİH SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih sorgulama işlemi ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak. Buna göre; adaylar T.C Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sonuçlarına erişebilecek. YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldığında haberimizde olacak.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

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Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.