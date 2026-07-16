Ege'nin derinliklerinde dev av! Boyu 1 metre 82 santim ağırlığı tam 65 kilo
Gökçeada'da adrenalin ve macera dolu bir balık avı hikayesi yaşandı. Adada kitesurf (rüzgar sörfü) eğitmenliği yapan iki arkadaş, Ege sularında 1 metre 82 santimetre boyunda ve 65 kilogram ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos avladı.
Gökçeada'da kitesurf (uçurtma sörfü) eğitmeni olan Volkan Günel ile Burak Aydın, 8 Temmuz'da zıpkınla tüpsüz dalış yapıp balık avlamak amacıyla botla denize açıldı.
Günel, yaklaşık 25 metre derinliğe daldığı sırada, büyük bir mavi yüzgeçli orkinosun kendisine doğru yaklaştığını fark etti.
Zıpkınla orkinosu avlayan Günel, yaklaşık 1 saat süren mücadelenin ardından arkadaşı Burak Aydın'ın da yardımıyla 1 metre 82 santimetre boyundaki ve 65 kilogram ağırlığındaki balığı lastik bota almayı başardı.
Hayalini kurduğu balığı avlamanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Volkan Günel, o anları şu sözlerle anlattı:
"Orkinos yakalamak her zaman en büyük hayalimdi. Suyun altında tamamen hareketsiz kalıp beklediğim sırada, orkinosun ilk defa merakla bana doğru yaklaştığını gördüm.