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Ege'nin derinliklerinde dev av! Boyu 1 metre 82 santim ağırlığı tam 65 kilo

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Gökçeada'da adrenalin ve macera dolu bir balık avı hikayesi yaşandı. Adada kitesurf (rüzgar sörfü) eğitmenliği yapan iki arkadaş, Ege sularında 1 metre 82 santimetre boyunda ve 65 kilogram ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos avladı.

Ege'nin derinliklerinde dev av! Boyu 1 metre 82 santim ağırlığı tam 65 kilo 1

Gökçeada'da kitesurf (uçurtma sörfü) eğitmeni olan Volkan Günel ile Burak Aydın, 8 Temmuz'da zıpkınla tüpsüz dalış yapıp balık avlamak amacıyla botla denize açıldı.

Ege'nin derinliklerinde dev av! Boyu 1 metre 82 santim ağırlığı tam 65 kilo 2

Günel, yaklaşık 25 metre derinliğe daldığı sırada, büyük bir mavi yüzgeçli orkinosun kendisine doğru yaklaştığını fark etti.

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Ege'nin derinliklerinde dev av! Boyu 1 metre 82 santim ağırlığı tam 65 kilo 3

Zıpkınla orkinosu avlayan Günel, yaklaşık 1 saat süren mücadelenin ardından arkadaşı Burak Aydın'ın da yardımıyla 1 metre 82 santimetre boyundaki ve 65 kilogram ağırlığındaki balığı lastik bota almayı başardı.

Ege'nin derinliklerinde dev av! Boyu 1 metre 82 santim ağırlığı tam 65 kilo 4

Hayalini kurduğu balığı avlamanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Volkan Günel, o anları şu sözlerle anlattı:

Ege'nin derinliklerinde dev av! Boyu 1 metre 82 santim ağırlığı tam 65 kilo 5

"Orkinos yakalamak her zaman en büyük hayalimdi. Suyun altında tamamen hareketsiz kalıp beklediğim sırada, orkinosun ilk defa merakla bana doğru yaklaştığını gördüm.

Ege'nin derinliklerinde dev av! Boyu 1 metre 82 santim ağırlığı tam 65 kilo 6

105'lik tek kelebek şişe sahip zıpkınımla bu kez çok iyi bir atış yaptım. Yaklaşık 50-55 dakika süren bir mücadelenin ardından, arkadaşım Burak'ın da desteğiyle balığı yakaladık.

Ege'nin derinliklerinde dev av! Boyu 1 metre 82 santim ağırlığı tam 65 kilo 7

Orkinos bizi derin sulara doğru sürükledi. O an tek düşüncem ipin kopmaması ve balığın kaçmamasıydı. Balık tamamen nasip işi, sonunda onu tekneye almayı başardık."

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