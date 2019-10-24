24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Efsane çizgi filmler nasıl sona erdi? Tom ve Jerry intihar mı etti?

Tsubasa, Tom ve Jerry ile Pokemon gibi birçok çizgi film 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların efsaneleri oldu. Ne Tom Jerry'yi yakalayabildi ne de Ash Pikachu'ya tam anlamıyla söz geçirebildi. Ancak Tsubasa her erkek çocuğun hayali gibi ilerledi futbol kariyerinde. Önce Brezilya'nın Sao Paulo takımında seçmelere katılan Tsubasa, daha sonra dünya devi Barcelona ile anlaştı. En büyük rakibi Kojiro Hyuga ise İtalya'ya transfer oldu. Peki sevilen birçok çizgi film nasıl bitti? İşte tüm gerçekler...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 10:40
  • 1
  • 29
Efsane çizgi filmler nasıl sona erdi? Tom ve Jerry intihar mı etti?

Tsubasa, Tom ve Jerry ile Pokemon gibi birçok çizgi film 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların efsaneleri oldu. Ne Tom Jerry'yi yakalayabildi ne de Ash Pikachu'ya tam anlamıyla söz geçirebildi. Ancak Tsubasa her erkek çocuğun hayali gibi ilerledi futbol kariyerinde. Önce Brezilya'nın Sao Paulo takımında seçmelere katılan Tsubasa, daha sonra dünya devi Barcelona ile anlaştı. En büyük rakibi Kojiro Hyuga ise İtalya'ya transfer oldu. Peki sevilen birçok çizgi film nasıl bitti? İşte tüm gerçekler...

  • 2
  • 29
Efsane çizgi filmler nasıl sona erdi? Tom ve Jerry intihar mı etti?

Birbirlerine düşman Tom ve Jerry aslında birbirlerinin tek dostları. Bunu anlamaları uzun sürmüş olsa da bir fare ve kedi arasındaki dostluk iç güdüsel olarak da bir noktada kovalamacaya dönmek zorundaydı.

  • 3
  • 29
Efsane çizgi filmler nasıl sona erdi? Tom ve Jerry intihar mı etti?

Ta ki ikisi de aşık olana kadar. Tom da Jerry de kalbini kaptırmıştı. Ancak aşk onlar için hüzünlü bir sona erişin başlangıçı oldu.

  • 4
  • 29
Efsane çizgi filmler nasıl sona erdi? Tom ve Jerry intihar mı etti?

Tom ve Jerry sevgilerinin karşılığını alamadı. Bununla da kalmadılar sevdikleri başkalarına aşık oldu.

  • 5
  • 29
Efsane çizgi filmler nasıl sona erdi? Tom ve Jerry intihar mı etti?

Ne Jerry ne de Tom bu durumu kaldıramadı. Tom ve Jerry'nin pek bilinmeyen finali de böyle geldi.