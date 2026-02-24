Edirne'de taşkın alarmı: Nehir debileri zirveyi gördü, kent sular altında kalabilir

Balkanlar'dan gelen yağış ve eriyen karlar Meriç ile Tunca'yı taşırdı. Edirne'de nehir debileri kritik eşiği aşarken, evler ve tarım arazileri sular altında kaldı, tarihi köprüler ulaşıma kapatıldı. Bulgaristan'daki baraj kapaklarının açılma riski bölgeyi teyakkuza geçirirken, A Haber muhabiri Vedat Sezer kentteki son durumu aktardı.

Balkanlar'dan gelen yoğun yağış ve eriyen kar sularıyla Meriç ve Tunca nehirlerinde debi zirve yaptı. Edirne'de yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında kalırken, Bulgaristan hattındaki baraj kapaklarının yeniden açılma riski bölgeyi teyakkuza geçirdi. Tarihi köprülerin trafiğe kapatıldığı kentte AFAD ekipleri tahliye operasyonlarını sürdürürken, taşkın kabusunda kritik bekleyiş devam ediyor. EDİRNE'DE TAŞKIN ALARMI

BULGARİSTAN HATTINDA YENİ TEHLİKE Nehirlerdeki su seviyesinin kritik eşiği aştığına dikkat çeken A Haber muhabiri Vedat Sezer, "Edirne'de alarmın rengi turuncu, tehlike ve risk devam ediyor. Şu an hava açık olsa da önümüzdeki saatlerde Bulgaristan tarafında beklenen yoğun yağış ve kar yağışı, doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan baraj kapaklarının yeniden açılmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı. Sezer, Meriç ve Tunca nehirlerinde turuncu alarm durumunun sürdüğünü belirterek debilerin her an daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

AFAD EKİPLERİ TAHLİYE İÇİN SAHADA Bölgedeki yerleşim yerlerinde yaşanan mağduriyeti dile getiren Vedat Sezer, "Bosna Köyü civarındaki tarım arazileriyle birlikte çok sayıda ev sular altında kaldı. AFAD ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu, evlerinde uyuyakalan 3 vatandaşımızla birlikte sokak hayvanları ve küçükbaş hayvanlar güvenli bölgelere tahliye edildi" sözleriyle bölgedeki dramı aktardı.