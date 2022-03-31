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Edirne'de katledilen 4 kişilik aile cinayetinde flaş gelişme! Takma dişi ele verdi
Edirne Uzunköprü'ye bağlı Elmalı köyünde, Güner ailesinden 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü evde jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Güvenlik şeridi çekilen müstakil evde, yaşanan arbedenin izleri ise hala duruyor. Evin giriş kapısının camlarının kırıldığı ve kan izlerinin bulunduğu görüldü. Aynı köyde yaşayan 25 yaşındaki Berk Erdoğan, tutuklandı. İddiaları ilk başta kabul etmeyen ve olay günü köyde olmadığını savunan Berk Erdoğan'ı kritik ayrıntılar ele verdi.
Giriş Tarihi: 31.03.2022 16:18Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 16:19