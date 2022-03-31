Edirne’de katledilen 4 kişilik aile cinayetinde flaş gelişme! Takma dişi ele verdi

EVE GİREN KÖYLÜLER ŞOKA UĞRADI

Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı. Olay gecesi evde arbede yaşandığı ve bu sırada yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in ardından vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği saptandı.