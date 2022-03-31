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Edirne'de katledilen 4 kişilik aile cinayetinde flaş gelişme! Takma dişi ele verdi

Edirne Uzunköprü'ye bağlı Elmalı köyünde, Güner ailesinden 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü evde jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Güvenlik şeridi çekilen müstakil evde, yaşanan arbedenin izleri ise hala duruyor. Evin giriş kapısının camlarının kırıldığı ve kan izlerinin bulunduğu görüldü. Aynı köyde yaşayan 25 yaşındaki Berk Erdoğan, tutuklandı. İddiaları ilk başta kabul etmeyen ve olay günü köyde olmadığını savunan Berk Erdoğan'ı kritik ayrıntılar ele verdi.

Giriş Tarihi: 31.03.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 16:19
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Edirne’de katledilen 4 kişilik aile cinayetinde flaş gelişme! Takma dişi ele verdi

TÜRKİYE'Yİ SARSAN VAHŞET
Türkiye bu vahşeti konuşuyor. Bir aile katledildi. Edirne'de yaşanan olay tam anlamıyla kan dondurdu.

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Edirne’de katledilen 4 kişilik aile cinayetinde flaş gelişme! Takma dişi ele verdi
Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, önceki sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.
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Edirne’de katledilen 4 kişilik aile cinayetinde flaş gelişme! Takma dişi ele verdi

EVE GİREN KÖYLÜLER ŞOKA UĞRADI
Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı. Olay gecesi evde arbede yaşandığı ve bu sırada yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in ardından vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği saptandı.

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Edirne’de katledilen 4 kişilik aile cinayetinde flaş gelişme! Takma dişi ele verdi
Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darbedip, başından tek el ateş ederek öldürdüğü, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri belirlendi.
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Edirne’de katledilen 4 kişilik aile cinayetinde flaş gelişme! Takma dişi ele verdi

SORUŞTURMADA 'PARA' VE 'ALTIN' DETAYI
Köyde dün 4 kişinin cenazeleri, toprağa verildi. Olayla ilgili Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile takviye gelen ekipler, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Köy camisinin minaresinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, aile yakınları ile bazı köylülerin ifadelerine başvuruldu.