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Edirne'de fuel oil kazanı patladı! Buğday tarlaları zift altında kaldı

Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bir asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçelerle temizlik çalışması başlattı. Yakıtın, ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe edildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 06.04.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 15:54
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Edirne’de fuel oil kazanı patladı! Buğday tarlaları zift altında kaldı

Hasanağa köyü yakınlarındaki bir asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle fuel oil kazanı patladı.

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Edirne’de fuel oil kazanı patladı! Buğday tarlaları zift altında kaldı

Kazandaki asfalt yapımında kullanılan tonlarca fuel oil çevreye yayıldı. Yayılan yakıt nedeniyle ortalık siyaha büründü.


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Edirne’de fuel oil kazanı patladı! Buğday tarlaları zift altında kaldı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçelerle temizlik çalışması başlattı. Yakıtın, ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe edildiği bildirildi.

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Edirne’de fuel oil kazanı patladı! Buğday tarlaları zift altında kaldı

SIZMA ÖNLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Edirne'nin Hasanağa köyünde asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan sızıntının önüne geçmek için iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

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Edirne’de fuel oil kazanı patladı! Buğday tarlaları zift altında kaldı

Akıntının geçtiği tarım alanları ile yakınlarındaki bir dere, atıkla birlikte siyaha büründü. 5 bin 500 tonluk havuzda, 4 ve 6 numaralı yaklaşık 1500 ton fuel oil bulunduğu belirtildi.