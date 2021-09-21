21 Eylül 2021, Salı
Edebiyat Yolu güzergahı | Dev proje! Günde 23 bin araç geçiyor! 80 dakikalık süre 41 dakikaya indi
Edebiyat Yolu Tünelleri | Kahramanmaraş-Göksun arasındaki 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye, 80 dakikalık süreyi de 41 dakikaya indiren Edebiyat Yolu'ndan günde ortalama 23 bin araç geçiş sağlıyor. Türk edebiyatının önde gelen isimleri ise yol güzergahında bulunan 11 tünel ve 2 viyadükte yaşatılıyor.
Giriş Tarihi: 21.09.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 15:02
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