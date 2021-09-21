Edebiyat Yolu güzergahı | Dev proje! Günde 23 bin araç geçiyor! 80 dakikalık süre 41 dakikaya indi

Bu güzergahta 11 tünel, 2 viyadük var. Bu yol sadece bu güzergahı birbirine yaklaştırmıyor, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu'yu birbirine bağlıyor. Günlük ortalama 23 bin aracın geçildiği ifade ediliyor. Bu rakam çok daha düşüktü ve yolun tamamlanmasıyla beraber trafik akışı arttı. Yol, yaklaşık 6 bin liraya yakın rakamla tamamlandı. Biz şiirle yolu buluşturduk, Cumhurbaşkanımızın da önerisi ve tavsiyesi ile bu yolun adını da Edebiyat Yolu yaptık" dedi.