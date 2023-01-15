e-Okul sistem ne zaman kapanıyor? 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? MEB karne notu sorgulama

E-OKUL SİSTEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E -okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.