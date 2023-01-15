HaberlerGalerie-Okul sistem ne zaman kapanıyor? 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? MEB karne notu sorgulama
e-Okul sistem ne zaman kapanıyor? 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? MEB karne notu sorgulama
E-okul not girişlerinin ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem karne notlarını öğrenmek için sabırsızlanan öğrenciler "e-Okul sistem ne zaman kapanıyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? E-okul devamsızlık ne zaman kapanacak?