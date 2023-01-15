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Haberler Galeri e-Okul sistem ne zaman kapanıyor? 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? MEB karne notu sorgulama

e-Okul sistem ne zaman kapanıyor? 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? MEB karne notu sorgulama

E-okul not girişlerinin ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem karne notlarını öğrenmek için sabırsızlanan öğrenciler "e-Okul sistem ne zaman kapanıyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? E-okul devamsızlık ne zaman kapanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 17:15
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e-Okul sistem ne zaman kapanıyor? 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak? MEB karne notu sorgulama

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftasına girildi. 20 Ocak Cuma günü karnelerini alacak olan lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri not ortalamalarını merak ediyor. Milyonlarca öğrenci 15 tatil öncesinde e-okul sisteminin ne zaman kapanacağını öğrenmeye çalışıyorlar. Peki 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? E-okul devamsızlık ne zaman kapanacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Okul sistem ne zaman kapanıyor? 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak? MEB karne notu sorgulama

NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 20 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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e-Okul sistem ne zaman kapanıyor? 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak? MEB karne notu sorgulama

E-OKUL SİSTEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E -okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.

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e-Okul sistem ne zaman kapanıyor? 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak? MEB karne notu sorgulama

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.

MEB KARNE NOTU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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e-Okul sistem ne zaman kapanıyor? 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak? MEB karne notu sorgulama

SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI?

Karne basımı nedeniyle okullarda devamsızlıkların yazılıp yazılmadığı merak ediliyor. Hemen şunu belirtelim ki, okullarda son hafta yoklama alınıp alınmadığı yönünde kesin bilgi okul yönetimleri tarafından öğrenilmektedir.