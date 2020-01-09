e-Devlet şifremi unuttum nasıl yenileyebilirim? e-Devlet şifresi yenileme nasıl yapılır? e-Devlet şifresi nereden, nasıl alınır?

e-Devlet şifresi yenileme nasıl yapılır? e-Devlet şifresi nereden, nasıl alınır? Bu soruların yanıtları on binlerce kişi tarafından aranıyor. 2020 Hac kuralarının çekilmeye başlanmasıyla arayış giderek arttı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kura sonuçları sorgulama işleminin yalnızca e-Devlet'ten olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından şifresi olmayanlar şifre almak için harekete geçerken, şifreyi unutanlar ise yenileme işlemi yapıyor. e-Devlet şifre yenileme işleminin nasıl olduğunu bilmeyen on binlerce kişi var. Peki, e-Devlet şifremi unuttum nasıl yenileyebilirim? e-Devlet şifresi yenileme nasıl yapılır? e-Devlet şifresi nereden, nasıl alınır? İşte bu sorulara yanıt arayanlar için gerekli cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





