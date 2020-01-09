e-Devlet şifremi unuttum nasıl yenileyebilirim? e-Devlet şifresi yenileme nasıl yapılır? e-Devlet şifresi nereden, nasıl alınır? e-Devlet şifresi yenileme nasıl yapılır? e-Devlet şifresi nereden, nasıl alınır? Bu soruların yanıtları on binlerce kişi tarafından aranıyor. 2020 Hac kuralarının çekilmeye başlanmasıyla arayış giderek arttı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kura sonuçları sorgulama işleminin yalnızca e-Devlet'ten olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından şifresi olmayanlar şifre almak için harekete geçerken, şifreyi unutanlar ise yenileme işlemi yapıyor. e-Devlet şifre yenileme işleminin nasıl olduğunu bilmeyen on binlerce kişi var. Peki, e-Devlet şifremi unuttum nasıl yenileyebilirim? e-Devlet şifresi yenileme nasıl yapılır? e-Devlet şifresi nereden, nasıl alınır? İşte bu sorulara yanıt arayanlar için gerekli cevaplar... Giriş Tarihi: 09.01.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 12:12
e-Devlet şifre yenileme ve şifre alma işlemleri yoğun şekilde aranıyor. Türkiye'de e-Devle t uygulaması uzun yıllardır aktif olarak kullanılıyor. Teknolojinin gelişmesi ve internetin hayatın her anında yer almasıyla birlikte mobil işlemler önem kazandı. e-Devlet Kapısı ile tüm işlemler tek tuşla halledilebiliyor. Vergi ödemeleri, SGK primleri, alacaklar, ödenecekler hepsi e-Devlet ile bir tuşla halloluyor. 2020 Hac kura sonuçları da e-Devlet'ten öğrenilecek. Hacı adayları şifrelerini alıyor. Şifresini unutanlar ise, "e-Devlet şifremi unuttum nasıl yenileyebilirim? e-Devlet şifresi yenileme nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Peki,
e-Devlet şifremi unuttum nasıl yenileyebilirim? e-Devlet şifresi yenileme nasıl yapılır? e-Devlet şifresi nereden, nasıl alınır? İşte detaylar... E-DEVLET NEDİR?
e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.
E-DEVLET KAPISI NEDİR?
e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. Kapı'nın amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.
E-DEVLET KAPISI NASIL KULLANILIR?
Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetlere aynı adresten alabilirsiniz. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.
E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Bunun yanı sıra üzerinde "e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir" ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.