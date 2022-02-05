Düzce’de gizli buzlanma faciası! 25 araç birbirine girdi

Arkamdan gelen beyaz araç Yılmaz Cebeci şoför arkadaşım o da oraya makasladı. Durum bundan ibaret. Yani burada Karayollarının ihmalinden önce Jandarma bizi orada durdurması gerekirdi. Yani biz orada yavaşladık. Bizim hızımız 80-90 değil. Takograflar var 20-30 ile biz zaten yavaşladık. Bizi kimse durdurmadı" ifadelerini kullandı.



