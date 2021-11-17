17 Kasım 2021, Çarşamba
Düzce'de gece yarısı deprem nöbeti: Vatandaşlar korku nedeniyle evlerine giremiyor
Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor. Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, depremin ardından sokağa çıktı. Ateş yakan ve dua eden vatandaşlar, tedbir amacıyla geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor.
Giriş Tarihi: 17.11.2021 22:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 22:10
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