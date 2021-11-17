Düzce'de gece yarısı deprem nöbeti: Vatandaşlar korku nedeniyle evlerine giremiyor

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor. Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, depremin ardından sokağa çıktı. Ateş yakan ve dua eden vatandaşlar, tedbir amacıyla geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor.