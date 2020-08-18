Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! Ön otopsi raporu açıklandı

Otopsi raporu hazır ama bu bir ön rapor şeklinde. Bizim başsavcılığa ayrıca bir talebimiz olacak. Adli Tıp Kurumu dışında bağımsız bir adli tıp uzmanının dosyayı incelemesini ve otopsi raporunu incelemesini istedik. Bunu da muhtemelen kabul edeceklerdir. Otopsi raporunun içeriğine dair bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Onu da şu gerekçe ile söylüyorum: Biz bağımsız bir doktor görevlendirmiştik, otopsiye girmişti.