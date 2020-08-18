Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! Ön otopsi raporu açıklandı Son dakika haberi... Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek öldüğü öne sürülen Duygu Delen'in (17) ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, ön otopsi raporunun çıktığını açıkladı. Avukat Akan, Delen'in vücudunda düşmeye bağlı olmayan darp izleri görüldüğünü söyledi. Giriş Tarihi: 18.08.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 17:10
Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düştüğü öne sürülen Duygu Delen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Duygu'nun erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçları ile tutuklandı.
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Olayın ardından açılan davada, Delen ailesi adına Gaziantep Barosu gönüllü olarak davayı üstlendi. Bugün baro binasında olayla ilgili olarak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Duygu'nun babası Bülent ile ağabeyi Harun Delen, Baro Başkanı Bektaş Şarklı, ailenin avukatları Ömer Faruk Akan, Göksel Öztürkmen ile Duygu'nun arkadaşları katıldı.
'DUYGU'NUN VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VAR'
Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avukat Ömer Faruk Akan, olayın tüm yönleri ile incelendiğini söyledi. Ön otopsi raporunun kendilerine iletildiğini belirten Akan, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü olayı titizlikle araştırmaya devam ediyor. Kamuoyunun spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ediyorum. Dosyada ciddi deliller mevcut, tanıklar dinlenmeye devam ediyor.
Otopsi raporu hazır ama bu bir ön rapor şeklinde. Bizim başsavcılığa ayrıca bir talebimiz olacak. Adli Tıp Kurumu dışında bağımsız bir adli tıp uzmanının dosyayı incelemesini ve otopsi raporunu incelemesini istedik. Bunu da muhtemelen kabul edeceklerdir. Otopsi raporunun içeriğine dair bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Onu da şu gerekçe ile söylüyorum: Biz bağımsız bir doktor görevlendirmiştik, otopsiye girmişti.
Şüpheli ifadesinde zaten maktulü darp ettiğini söylüyor. Duygu'nun vücudunda düşmeye bağlı olmayan darp izleri mevcut. Şüpheli ayrıca hem emniyet hem de mahkemede düşme olayını görmediğini söylüyor" dedi.