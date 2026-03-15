‘Düşmedi’ dediler, kırık kalçayla yürüttüler: Otizmli Mehmet’in hayatını karartan o skandal
Antalya'da 20 yaşındaki otizmli Mehmet Ay'ın özel eğitim merkezinde yaşadığı dehşet aylar sonra ortaya çıkan kamera kayıtlarıyla gözler önüne serildi. Kurumun "Düşmedi" diyerek sakladığı kaza, gencin hayatında geri dönülmez izler bıraktı. İşte adım adım skandalın anatomisi...
Antalya Kepez'de yaşayan Ay ailesi, 20 yaşındaki otizmli oğulları Mehmet'i her zamanki gibi özel eğitim merkezine uğurladı. Ancak kurumdan gelen "Mehmet rahatsızlandı" telefonu ailenin kabus dolu günlerini başlattı. Eve yürüyemeyecek halde getirilen Mehmet'i gören baba Uğur Ay, kurum yetkililerini arayarak "Bir yerden mi düştü?" diye sordu. Yetkililer ise yaşananları gizleyerek, "Hayır, düşmedi" cevabını verdi.
4 GÜN SONRA GELEN ACI GERÇEK
Ağrıları bir türlü dinmeyen Mehmet 4 gün sonra hastaneye kaldırıldı. Çekilen röntgen kalçasında ciddi bir kırık olduğunu ortaya koydu. Genç Mehmet acil ameliyata alındı ve kalçasına 4 adet platin takıldı. Olayın üzerinden 7 ay geçtikten sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kurumun açıklamalarını bir bir çürüttü. Kayıtlarda Mehmet'in öğretmeni eşliğinde merdiven çıkarken sert bir şekilde zemine düştüğü net bir şekilde görülüyor.
SANDALYE VARKEN MERDİVENDEN ÇIKARDILAR
Düşüşten sonra hiçbir ilk yardım müdahalesi yapılmadı. Yanlarında tekerlekli sandalye bulunmasına rağmen görevliler Mehmet'i kırık kalçasıyla ayağa kaldırıp merdivenleri çıkmaya zorladı.
"ÇOCUĞUM ARTIK UZUN SÜRE AYAĞA KALKAMIYOR"
Baba Uğur Ay, "Yanında sandalye varken o kırıkla yürüterek hasarı artırdılar. Çocuğum artık aksıyor, uzun süre ayakta kalamıyor. Okuldan, öğretmenlerden korkar hale geldi, kalıcı bir travma bıraktılar" sözleriyle isyan etti.
DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERA KAYITLARINDA
Kurumun savunmada iddia ettiği "engelli rampası" beyanı ortaya çıkan görüntülerle yalanlandı. Olayla ilgili açılan hukuk mücadelesi sürerken, aile adaletin yerini bulmasını bekliyor.
MEHMET AY OLAYI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Mehmet Ay'ın kalçasının kırıldığı nasıl anlaşıldı? Kurum yetkilileri başlangıçta "düşmedi" dese de ağrıları dinmeyen Mehmet'in 4 gün sonra çekilen röntgeninde kalçasında ciddi bir kırık olduğu ve 4 adet platin takılması gerektiği ortaya çıktı.
Güvenlik kamerası görüntüleri neyi kanıtlıyor? 7 ay sonra ortaya çıkan görüntüler Mehmet'in merdivenlerden sert bir şekilde düştüğünü ve düşüş sonrası hiçbir ilk yardım müdahalesi yapılmadan kırık kalçasıyla zorla yürütüldüğünü kanıtlıyor.
Aile neden hukuk mücadelesi başlattı? Özel eğitim merkezinin yaşanan kazayı gizlemesi, ilk yardım kurallarını ihlal etmesi ve Mehmet'in tedavisinin gecikmesine yol açarak kalıcı hasara yol açması nedeniyle aile dava sürecini başlattı.
Kurumun kaza anına dair iddiası neydi? Kurum yetkilileri kaza sonrası yaptıkları savunmada "engelli rampası" bulunduğunu iddia etmişti ancak kamera görüntüleri bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.