‘Düşmedi’ dediler, kırık kalçayla yürüttüler: Otizmli Mehmet’in hayatını karartan o skandal

Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 11:59 Son Güncelleme: 15 Mart 2026 13:01 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Antalya'da 20 yaşındaki otizmli Mehmet Ay'ın özel eğitim merkezinde yaşadığı dehşet aylar sonra ortaya çıkan kamera kayıtlarıyla gözler önüne serildi. Kurumun "Düşmedi" diyerek sakladığı kaza, gencin hayatında geri dönülmez izler bıraktı. İşte adım adım skandalın anatomisi...

Antalya Kepez'de yaşayan Ay ailesi, 20 yaşındaki otizmli oğulları Mehmet'i her zamanki gibi özel eğitim merkezine uğurladı. Ancak kurumdan gelen "Mehmet rahatsızlandı" telefonu ailenin kabus dolu günlerini başlattı. Eve yürüyemeyecek halde getirilen Mehmet'i gören baba Uğur Ay, kurum yetkililerini arayarak "Bir yerden mi düştü?" diye sordu. Yetkililer ise yaşananları gizleyerek, "Hayır, düşmedi" cevabını verdi. OTİZMLİ MEHMET'İN MERDİVENDEN DÜŞTÜĞÜ KESİNLEŞTİ

4 GÜN SONRA GELEN ACI GERÇEK Ağrıları bir türlü dinmeyen Mehmet 4 gün sonra hastaneye kaldırıldı. Çekilen röntgen kalçasında ciddi bir kırık olduğunu ortaya koydu. Genç Mehmet acil ameliyata alındı ve kalçasına 4 adet platin takıldı. Olayın üzerinden 7 ay geçtikten sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kurumun açıklamalarını bir bir çürüttü. Kayıtlarda Mehmet'in öğretmeni eşliğinde merdiven çıkarken sert bir şekilde zemine düştüğü net bir şekilde görülüyor.

SANDALYE VARKEN MERDİVENDEN ÇIKARDILAR Düşüşten sonra hiçbir ilk yardım müdahalesi yapılmadı. Yanlarında tekerlekli sandalye bulunmasına rağmen görevliler Mehmet'i kırık kalçasıyla ayağa kaldırıp merdivenleri çıkmaya zorladı.

"ÇOCUĞUM ARTIK UZUN SÜRE AYAĞA KALKAMIYOR" Baba Uğur Ay, "Yanında sandalye varken o kırıkla yürüterek hasarı artırdılar. Çocuğum artık aksıyor, uzun süre ayakta kalamıyor. Okuldan, öğretmenlerden korkar hale geldi, kalıcı bir travma bıraktılar" sözleriyle isyan etti.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERA KAYITLARINDA Kurumun savunmada iddia ettiği "engelli rampası" beyanı ortaya çıkan görüntülerle yalanlandı. Olayla ilgili açılan hukuk mücadelesi sürerken, aile adaletin yerini bulmasını bekliyor.